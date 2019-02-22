Эксперт назвал анонс израильского дрона—"убийцы" С-300 и С-400 пиар-ходом

БАНГАЛОР (ИНДИЯ) / МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Анонс израильского беспилотника, якобы способного уничтожить российские зенитные ракетные системы С-300 и С-400, является пиар-ходом, в одиночку такой дрон не сможет их уничтожить, так как будет сбит на подлете, сообщил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее в СМИ сообщалось, что израильский концерн IAI (Israel Aerospace Industries) на выставке Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в индийском Бангалоре, представил дрон-камикадзе Mini Harpy. Согласно разработчику, дрон-камикадзе способен барражировать, дожидаясь появления цели, и транслировать соответствующее видео оператору. Также сообщается, что беспилотник допускает запуск с наземных и морских позиций, а также вертолетов. На стенде компании представлен макет дрона. Там также демонстрируется ролик, где беспилотник, обнаружив цель с помощью оптической системы, уничтожает одиноко стоящий в пустынной местности автомобиль, напоминающий радар всевысотного обнаружения 96Л6Е, используемый в комплексах С-300 и С-400.

"Я не думаю, что этот беспилотник будет способен преодолеть системы С-300 и С-400 в одиночку. Я предполагаю, что в этом беспилотнике будут размещены противолокационные ракеты и он должен войти в зону досягаемости ПВО, чтобы их применить. Другой возможности их использования нет. Этот беспилотник, войдя в зону досягаемости С-300 и С-400, будет ими уничтожен, поэтому речь идет о том, чтобы решить задачу по их уничтожению за счет массированного удара. Рассчитывается на то, что наши системы не сумеют "перемолоть" массу направленных к ним дронов и один из них прорвется. Но один дрон не сможет уничтожить их. Этот беспилотник назван "убийцей" С-300 и С-400 в рекламных целях", - сказал Сивков.

Он отметил, что, скорее всего, израильский дрон имеет траекторию пролета на низких высотах, что приводит к потере управления с наземного центра управления полетом. По словам эксперта, он вряд ли будет управляться с самолета, так как у Израиля нет таких машин. Также Сивков предположил, что этот дрон не является сверхзвуковым.

Пресс-менеджер компании IAI, присутствующая на выставке в Индии, отказалась отвечать на вопрос РИА Новости о том, действительно ли данный комплекс предназначен для уничтожения радаров систем С-300 и С-400, сославшись на то, что не разбирается в задачах Mini Harpy, а специалист по беспилотнику весь день будет находиться на переговорах.