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22.02.2019
Интерфакс-АВН

В столице открылся Музей истории военной комендатуры города Москвы

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Сегодня в Вооруженных Сила России активно проводится работа по совершенствованию военно-музейного дела, заявил в четверг заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Знаково, что в канун 74-й годовщины Великой Победы, в канун праздника Дня защитника Отечества 23 февраля - через два дня исполняется 101-я годовщина со дня образования нашей современной российской армии, здесь, в самом центре столицы открылся обновленный музей военной комендатуры города Москвы", - сказал он на торжественной церемонии.

На современном этапе деятельности военной комендатуры - обеспечение воинской дисциплины в Московском гарнизоне, обеспечение проведения военных парадов, встреча глав иностранных государств и военных ведомств, организация салютов в дни памятных дат. Военные полицейские решают также задачи в Сирийской Арабской Республике.

Музей истории военной комендатуры Москвы создан Российским военно-историческим обществом по распоряжению министра культуры РФ, председателя РВИО Владимира Мединского, поддержавшего инициативу военного коменданта Москвы генерал-лейтенанта Евгения Селезнева.

21.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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