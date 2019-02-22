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22.02.2019
ЦАМТО

Срок эксплуатации истребителей МиГ-29 ВВС Словакии будет продлен до конца 2023 года

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МиГ-29
Самолет МиГ-29 ВВС Словакии.
Источник изображения: http://www.telenir.net/

ЦАМТО, 21 февраля. Совет безопасности правительства Словакии согласился с планом, согласно которому, срок эксплуатации истребителей МиГ-29 будет продлен до конца 2023 года – до поступления на вооружение американских F-16.

Правительство Словацкой Республики, принявшее к сведению рекомендацию Министерства обороны страны, приняло данное решение на заседании совета безопасности 20 февраля.

Таким образом, как сообщает Dennikn.sk со ссылкой на спикера словацкого парламента Андрея Данко, удалось решить вопрос, который дискутировался более года. Стоимость контракта, включая НДС, составит 177 млн. евро.

Решение продолжить сотрудничество с Россией означает, что российские специалисты останутся на авиабазе "Слиач". Издание напоминает, что увеличение зависимости Словакии от России в области обороны ранее подвергалось критике со стороны крупнейших оппозиционных партий.

В настоящее время являющая членом НАТО Словакия осуществляет техническое обслуживание 12 состоящих на вооружении МиГ-29 в рамках контракта с РСК "МиГ", срок действия которого истекает в ноябре текущего года.

Как уже сообщал ЦАМТО, министр обороны Словакии Петер Гайдош 12 декабря 2018 года подписал контрактные документы на приобретение 14 истребителей F-16V Блок.70/72 "Вайпер" корпорации Lockheed Martin для ВВС Словакии, стоимость которых превышает 1,6 млрд. евро.

Согласно планам, Военно-воздушные силы Словакии получат первые четыре самолета в последнем квартале 2022 года, оставшиеся истребители будут поставлены к концу 2023 года. Всего ВВС Словакии получат 12 одноместных и два двухместных истребителя F-16V Блок.70/72. Самолеты полностью совместимы с системами НАТО и будут оснащены современным оборудованием.

21.02.2019
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Страны
Россия
Словакия
США
Продукция
F-16
МиГ-29
Компании
Lockheed-Martin
МиГ РСК
Проекты
NATO
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