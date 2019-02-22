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22.02.2019
ЦАМТО

ОАК намерена поставлять в Индию самолеты-амфибии Бе-200

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Самолет Бе-200. Архивное фото
Самолет Бе-200. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 21 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация намерена поставлять самолеты-амфибии Бе-200 в Индию, ведутся переговоры.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в рамках выставки Aero India 2019 генеральный директор ТАНТК им. Г.М.Бериева Юрий Грудинин.

"ОАК планирует поставлять самолеты Бе-200 для организации внутренних индийских перевозок, мы ведем переговоры с потенциальными партнерами", – сказал Ю.Грудинин.

21.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Бе-200
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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