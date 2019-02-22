ОАК намерена поставлять в Индию самолеты-амфибии Бе-200

ЦАМТО, 21 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация намерена поставлять самолеты-амфибии Бе-200 в Индию, ведутся переговоры.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам в рамках выставки Aero India 2019 генеральный директор ТАНТК им. Г.М.Бериева Юрий Грудинин.

"ОАК планирует поставлять самолеты Бе-200 для организации внутренних индийских перевозок, мы ведем переговоры с потенциальными партнерами", – сказал Ю.Грудинин.