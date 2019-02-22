Индия приняла на вооружение первый истребитель собственной разработки

Военно-воздушные силы Индии официально приняли на вооружение сверхзвуковые истребители Tejas собственной разработки.

Церемония передачи эксплуатационных документов, выданных национальным авиарегулятором (CEMILAC), состоялась в Бангалоре в рамках международного авиакосмического салона Aero India 2019 в четверг, 21 февраля.

На мероприятии присутствовал командующий ВВС республики маршал Бирендра Сингх Дханоа, отметив важность этого события не только в истории армии, но и военной промышленности страны в целом.

"В ходе испытаний многоцелевой истребитель совершил не один вылет и продемонстрировал точность при использовании оружия", — приводит слова Дханоа телеканал NDTV.

Ранее в тот же день гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил, что уже в конце текущего года компания рассчитывает начать поставки вертолетов Ми-171А2 в Индию.

Истребитель Tejas на 60% является продуктом собственной разработки Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и минобороны республики. Работы по его созданию велись более 30 лет. Предполагается, что эти самолеты заменят российские МиГ-21 в составе ВВС Индии.