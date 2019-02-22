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22.02.2019
Военно-промышленный курьер

Режим Порошенко законодательно подтвердил зависимость Украины от НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Украине вступил в силу закон о закреплении в Конституции полномочий Верховной Рады, Президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО).

Он был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 20 февраля и вступает в силу со следующего дня после опубликования. Законом также предусмотрено исключение из Конституции страны пункта о возможности аренды иностранным государством военных баз.

Как сообщает издание "Украинские Новости", данным законом преамбула Конституции дополнена словами "о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

В свою очередь статьи в теле Конституции, которые определяют полномочия парламента, главы государства и правительства, дополнены положениями "о реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО".

Кроме того, законом исключается из Конституции п. 14 переходных положений, который разрешал использование на условиях аренды существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований. Без изменений осталась ст. 17 Конституции, которая запрещает размещение иностранных военных баз на территории Украины, отмечает Eadaily.

21.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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