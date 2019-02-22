ДОСААФ подготовило для армии десятки тысяч военных специалистов
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В прошлом году учреждениями Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) было списано и возвращено в Минобороны России 358 единиц неиспользуемой военной техники и вооружения. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что за прошедший год в ДОСААФ России на базе 498 образовательных учреждений оборонного общества военно-учетные специальности получили 27 тыс. 549 призывников ВС России, из которых более 1000 направлены служить в Воздушно-десантные войска и более 300 — в войска связи.
За этот период обучено также свыше 463 тыс. человек по 202 гражданским специальностям массовых технических профессий.
21.02.2019
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