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22.02.2019
Военно-промышленный курьер

ДОСААФ подготовило для армии десятки тысяч военных специалистов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В прошлом году учреждениями Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) было списано и возвращено в Минобороны России 358 единиц неиспользуемой военной техники и вооружения. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что за прошедший год в ДОСААФ России на базе 498 образовательных учреждений оборонного общества военно-учетные специальности получили 27 тыс. 549 призывников ВС России, из которых более 1000 направлены служить в Воздушно-десантные войска и более 300 — в войска связи.

За этот период обучено также свыше 463 тыс. человек по 202 гражданским специальностям массовых технических профессий.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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