Кораблям НАТО посоветовали не приближаться к Крыму

Во время предстоящий учений НАТО в Черном море боевым кораблям альянса нужно держаться подальше от крымского побережья. Такое мнение РИА Новости высказал депутат Государственного совета Республики Крым, председатель постоянного комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Депутат уверен, что российские военные будут внимательно следить за учениями НАТО, и не допустят вооруженных провокаций у берегов Крыма.

- Эти учения пройдут под пристальным вниманием России, - сказал Юрий Гемпель. - Другого варианта просто быть не может.

По его мнению, учения сами по себе являются провокацией, при этом у США устойчивая репутация страны - разжигателя вооруженных конфликтов в разных точках мира. Любые маневры и перемещения иностранных военных у границ России, отметил депутат, становятся объектом пристального внимания Москвы. Ранее объединенное морское командование НАТО обнародовало информацию о том, что корабли альянса, входящие в состав второй постоянной противоминной группы (SNMCMG2) находящиеся в Черном море, примут участие в учениях.

В состав противоминной группы НАТО, вошедшей в Черное море в феврале, входят плавбаза ВМС Германии Werra, турецкий тральщик Akcakoca, а также тральщики из Болгарии и Румынии.

Сергей Винник (Симферополь)