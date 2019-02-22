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22.02.2019
Российская газета

Россия показала в Индии бетонобойные авиаракеты С-13Т

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Источник изображения: Владимир Аносов/РГ

На международной выставке Aero India 2019 российские производители показали авиационную ракету С-13Т. Неуправляемый боеприпас предназначен для разрушения земляных и бетонных укрытий авиатехники.

"Это бетонобойный снаряд с двухмодульной проникающей фугасной боевой частью предназначен для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос и других особо прочных целей", - говорится в официальном сообщении концерна "Техмаш".

По данным разработчиков, ракета способна пробивать метровую железобетонную преграду, засыпанную грунтом толщиной два - три метра, или шестиметровый слой грунта. Длина боеприпаса - почти три метра, масса - 75 килограммов. Ракета поражает цель со скоростью 490 метров в секунду.

Кроме бетонобойной ракеты российские оружейники продемонстрировали новую осколочно-фугасную боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-13ОФ. Боеприпас калибра 122-мм предназначен для поражения живой силы противника и различной техники, в том числе легкобронированной. Ракета С-13ОФ весит до 70 килограммов, а скорость выстрела - 600 метров в секунду. Боеголовка несет 450 осколочных элементов. Эффективная дальность поражения до трех километров.

Также показана авиационная объемно-детонирующая бомба ОДАБ-500ПМВ для всевысотного применения с самолетов и вертолетов фронтовой авиации. Она уверенно уничтожает промышленные объекты и технику, а также может обеспечить разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Диаметр бомбы 50 сантиметр, длина - более двух метров, вес - свыше 500 килограммов.


Николай Грищенко

21.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Индия
Россия
Компании
Техмаш НПК
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