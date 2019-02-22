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22.02.2019
Военное обозрение

Стендовые испытания двигателей "Сармата" успешно завершены

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В России успешно завершены стендовые испытания двигателей ракеты "Сармат", передает РИА Новости сообщение научного сотрудника академии РВСН им. Петра Великого генерал-майора запаса Олега Усатенко.

Источник изображения: Минобороны РФ

Усатенко отметил, что создание ракетного комплекса "Сармат" – одна из основных задач развития наземных стратегических сил в рамках госпрограммы вооружения на период до 2027 года. "Сармат" придаст группировке РВСН новый потенциал по ядерному сдерживанию при любой внешнеполитической обстановке.

К настоящему времени стендовые испытания ракетных двигателей успешно завершены. Сейчас проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения,

сказал он журналистам.

Усатенко также напомнил, что в 2018 году успешно завершен цикл бросковых испытаний ракеты, в ходе которых выполнено более 50 задач. Испытания подтвердили правильность конструктивных решений, заложенных разработчиками в создаваемый комплекс, отметил он.

Генерал добавил, что оборонные предприятия уже готовятся к серийному производству комплекса: проведено переоснащение производственной базы, персонал прошел обучение и готов к работе на новом высокотехнологичном оборудовании. В производственных цехах идет подготовка к выпуску опытной партии ракет.

РС-28 "Сармат" – ракетный комплекс шахтного базирования. Жидкостная тяжелая МБР разрабатывается с 2000-х годов инженерами Государственного ракетного центра им. Макеева (Челябинская обл.). Вес ракеты – около 200 т, забрасываемый вес – около 10 т. По словам разработчиков, "Сармат" будет способен преодолевать все современные и перспективные средства ПРО.

21.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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