Минобороны Индии на Aero India 2019 продемонстрировало истребитель "Теджас" Mk.2 MWF

ЦАМТО, 21 февраля. Индийское агентство авиационных разработок ADA (Aeronautical Development Agency) на Aero India 2019 представило разработанную совместно с HAL модель среднего истребителя (MWF), получившего обозначение "Теджас" Mk.2 MWF (Medium Weight Fighter).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, "Теджас" Mk.2 в перспективе планируется поставить ВВС Индии для заполнения пробела в средних многоцелевых истребителях и замены состоящих на вооружении "Мираж-2000".

"Теджас" Mk.2 MWF представляет собой усовершенствованную версию легкого боевого самолета LCA "Теджас". Модификация включает увеличенную до 14,6 м длину и удлиненный до 8,5 м размах крыла (у LCA 13 и 8,2 м соответственно) для расширения возможностей по транспортировке полезной нагрузки. Самолет имеет треугольное крыло, два носовых руля, которые помогают уменьшить сопротивление почти на всех углах атаки.

Максимальный взлетный вес самолета составит 17,5 т, масса боевой нагрузки – 6,5 т. Истребитель будет оснащен разработанным General Electric двигателем GE-F414-INS6 с электронным управлением режимами работы (FADEC) с более высокой тягой. "Теджас" Mk.2 также получит инфракрасную систему поиска и сопровождения цели (IRST), систему предупреждения о ракетной атаке (MAWS) и РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA). В качестве вооружения самолет сможет использовать ракеты большой дальности и тяжелые высокоточные управляемые боеприпасы (PGM).

Агентство ADA с 2011 года демонстрировало различные модели модифицированной версии LCA. Последний вариант дизайна был "заморожен" в ноябре 2018 года. По информации представителя агентства, разработчики извлекли "ценный опыт" из программы "Теджас" Mk.1/1A и рассчитывают уложиться по времени в график разработки "Теджас" Mk.2 MWF.

Согласно планам ADA, летные испытания "Теджас" Mk.2 MWF должны начаться в 2023 году, а его принятие на вооружение запланировано на 2024-2025 гг. Говоря о задержке утверждения окончательного технического облика самолета, представитель ADA признал, что частые изменения командованием ВВС требований к нему в значительной степени задерживают процесс, но агентство ADA уверено, что продемонстрированная на Aero India 2019 модель удовлетворяет всем требованиям ВВС к среднему истребителю.

Для соблюдения установленных сроков планируется, что "ультрасовременный" завод HAL в Насике, где в настоящее время производятся Су-30МКИ, сможет производить и "Теджас" Mk.2 после выпуска последней партии из 35 российских истребителей.