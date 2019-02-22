В ФПИ рассказали о проектах в области искусственного интеллекта

ЦАМТО, 21 февраля. Фонд перспективных исследований (ФПИ) давно ведет проекты в области искусственного интеллекта, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе фонда.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, масштабная программа национального уровня должна быть запущена в области искусственного интеллекта.

"Такие проекты в области искусственного интеллекта есть, работа над ними ведется уже давно", – сказали в фонде. Как ранее сообщили "РИА Новости" в ФПИ, системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека через 10-15 лет, когда произойдет замена оператора по обработке данных на робота.

При этом ФПИ подготовил для Минобороны предложения по стандартизации искусственного интеллекта, в частности, стандарты для распознавания искусственным интеллектом речи и лиц. Кроме того, в России при содействии ФПИ может быть создан комитет по выработке требований к искусственному интеллекту.