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22.02.2019
ЦАМТО

В ФПИ рассказали о проектах в области искусственного интеллекта

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: © Depositphotos / agsandrew

ЦАМТО, 21 февраля. Фонд перспективных исследований (ФПИ) давно ведет проекты в области искусственного интеллекта, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе фонда.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, масштабная программа национального уровня должна быть запущена в области искусственного интеллекта.

"Такие проекты в области искусственного интеллекта есть, работа над ними ведется уже давно", – сказали в фонде. Как ранее сообщили "РИА Новости" в ФПИ, системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека через 10-15 лет, когда произойдет замена оператора по обработке данных на робота.

При этом ФПИ подготовил для Минобороны предложения по стандартизации искусственного интеллекта, в частности, стандарты для распознавания искусственным интеллектом речи и лиц. Кроме того, в России при содействии ФПИ может быть создан комитет по выработке требований к искусственному интеллекту.

21.02.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
ФПИ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Робот
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