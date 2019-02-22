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22.02.2019
Военное обозрение

Эксперты обратили внимание на "утиное крыло" индийского Tejas AF Mk2

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На открывшейся в индийском Бангалоре международной авиакосмической выставке Aero India 2019 эксперты обратили внимание на представленную на одном из стендов местных производителей модель истребителя Tejas AF Mk2. Внимание экспертов привлекло так называемое "утиное крыло" - боковое оперение, расположенное в передней части истребителя выше плоскости основного крыла. На первоначальной версии самолёта такого варианта бокового оперения не было.

Источник изображения: Aero India 2019

Производитель тем временем отмечает, что выбранное расположение дополнительного бокового оперения позволяет осуществлять эффективное маневрирование при использовании современных ракет авиационного базирования. Напомним, что накануне стало известно о выборе именно истребителя Tejas в качестве авиационной платформы для будущих испытаний гиперзвуковой ракеты БраМос-2.

Эксперты отмечают, что дополнительное оперение индийского истребителя может создаваться именно под возможности использования гиперзвуковых вооружений.

На стенде, на котором представлена модель Tejas AF Mk2, сообщается, что индийский боевой самолёт будет оснащаться современными радиоэлектронными и цифровыми средствами, включая системы предупреждения о ракетной атаке, новый компьютер, управляющий параметрами полёта, возможностями применения вооружений, систему навигации и прокладки курса. Также самолёт будет оснащён системой OBOGS – бортовая система генерации кислорода.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Продукция
Brahmos-2
PJ-10 Brahmos
Tejas
Проекты
ГЗЛА
ИТ
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