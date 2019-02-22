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22.02.2019
Военное обозрение

Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"

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Россия хочет присоединить Беларусь, чтобы оказаться ближе к границам Европы, заявил бывший генсек Андерс Расмуссен в интервью украинскому изданию Liga.net.

Источник изображения: https://www.liga.net

По словам Расмуссена, если Беларусь не начнет проводить реформы, ее может ожидать украинский сценарий "с войной и аннексией".

Я в этом уверен. Республику ожидает похожий сценарий, если она не начнет реформироваться. Это ключевой риск. Мой совет белорусам и властям страны: чтобы уберечься от российской агрессии – необходимо начать глубокие реформы, ведущие к свободе и демократии. Только они создадут защиту от агрессии Москвы,

добавил он.

Бывший генсек НАТО отметил, что на Западе слышали заявление Путина, в котором он пытался обосновать необходимость включения Беларуси в состав "большого русского государства", поэтому белорусский народ должен получать больше помощи от западных стран.

Вместе с тем, для оказания более действенной поддержки, Западу необходимо убедиться, что Беларусь начала "переориентацию к свободе и демократии", отметил он.

Президент Лукашенко не хочет реформировать страну. Но также и не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбирать: либо реформы, либо гнет россиян,

заключил Расмуссен.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что готов к любой степени интеграции его страны и России, если такое объединение поддержат народы обоих государств.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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4 комментария
№1
22.02.2019 10:59
В заголовке орфографическая ошибка, по-русски "в Белоруссии".
0
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№2
22.02.2019 12:04
Цитата
Россия хочет присоединить Беларусь, чтобы оказаться ближе к границам Европы, заявил бывший генсек Андерс Расмуссен в интервью украинскому изданию Liga.net.
Разумеется... дабы затем присоединить и саму Европу. Как же иначе...?? Посмотрите в эти честные глаза...
Цитата
По словам Расмуссена, если Беларусь не начнет проводить реформы, ее может ожидать украинский сценарий "с войной и аннексией".
-"Я в этом уверен. Республику ожидает похожий сценарий, если она не начнет реформироваться. Это ключевой риск. Мой совет белорусам и властям страны: чтобы уберечься от российской агрессии – необходимо начать глубокие реформы, ведущие к свободе и демократии. Только они создадут защиту от агрессии Москвы"
Разве украинский сценарий состоялся не в  результате "глубоких реформ, ведущих к свободе и демократии"...?
+1
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№3
22.02.2019 13:14
По фото видно, что сам Расмуссен жутко этой агрессии боится.
0
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№4
22.02.2019 16:55
Вот же стареющий пидар. По еблу бы настучал ему
-1
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