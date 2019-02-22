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22.02.2019
Военное обозрение

Янукович написал открытое письмо народу Украины

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Бывший президент Украины Виктор Янукович написал открытое письмо к народу Украины, в котором подверг критике действующую власть страны и пригрозил главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге. Текст письма опубликован в Facebook.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

В своем письме Янукович обвиняет Порошенко в разжигании ненависти между украинцами, уничтожение друг друга ради собственного политического выживания, а также в посягательстве на свободу вероисповедания. По его словам, все пять лет президентства Порошенко обманывал украинцев, а также иностранных партнеров. Вместо экономического чуда, о котором постоянно твердит нынешняя власть, народу показывают дешевый фокус за выделенные МВФ кредиты. Экономика Украины разрушена: предприятия разорены, рынки сбыта продукции утеряны, украинцы уезжают массово на заработки за рубеж.

Власть пойдет на все ради сохранения власти - на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но ее конец будет бесславен - народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами

- написал экс-президент.

Возвращаясь к событиям 2014 года, Янукович не снимает с себя ответственности за случившееся. Он пишет, что пытался найти мирное решение.

Зря я поверил представителям ЕС, гарантировавших мирное урегулирование ситуации. Но мое решение тогда предотвратило более масштабный конфликт в центре Европы

- заявил Янукович.

Ранее Янукович заявлял, что в случае переизбрания Порошенко на второй срок последствия для Украины будут непредсказуемыми.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Кредитование
Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
22.02.2019 09:33
Не надо было шестерить бандеровцам и нести чепуху о якобы конституции Орлика,когда был президентом,не пришлось бы сегодня письма писать...
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