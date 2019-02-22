Войти
22.02.2019
Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в ОПК

750
0
0
Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ.
Элементы белорусского ЗРК С-125-2БМ "Алебарда" в экспозиции оборонной выставки MILEX-2014 в Минске, июль 2014 года.
Источник изображения: ОАО "Алевкурп"

Астана.21 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента (верхняя палата) Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Соглашение между правительствами Казахстана и Белоруссии было подписано 27 ноября 2017 года в Минске. Целью соглашения является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей промышленности государств.

В рамках соглашения определены уполномоченные компетентные органы сторон. От Казахстана ими являются министерство оборонной аэрокосмической промышленности и министерство обороны. От Белоруссии - государственный военно-промышленный комитет.

Документом также предусмотрено, что взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, других материальных ресурсов, необходимых для разработки производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов договоров.

Указанные перечни, содержащие списки организаций, осуществляющих поставки и (или) оказывающих услуг военно-технического назначения, номенклатуру и объем продукции, подлежат ежегодному согласованию уполномоченными органами сторон.

Взаиморасчеты, согласно закону, будут осуществляться по договорным ценам в соответствии с национальным законодательством обоих государств.

По словам заместителя министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аманияза Ержанова, представлявшего документ в сенате, ратификация соглашения способствует снятию основного административного барьера, возникающего при экспортно-импортных операциях, это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и, тем самым, сокращение сроков их поставки.

"Такая продукция не подлежит прямому реэкспорту и передаче третьим лицам без согласия страны контрагента. Более того, в заказе комплектующих и других материалов, необходимых для производства и ремонта продукции военного назначения наравне с оборонными предприятиями могут выступать также гражданские предприятия. Следовательно, производственная кооперация хозяйствующих субъектов двух стран заключается во взаимной поставке продукции военного назначения и комплектующих материалов, необходимых для изготовления и ремонта военной техники и вооружения", - отметил казахстанский чиновник.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Похожие новости
20.11.2017
Российские Силы спецопераций впервые задействованы на учениях ОДКБ в Таджикистане
13.10.2017
Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
06.09.2017
Россия и Армения определили состав войск региональной системы ПВО
14.09.2007
Казахстан и Белоруссия намерены создать совместные предприятия в сфере ОПК
14.06.2007
Жизнеспособность и эффективность ДОВСЕ утрачены, считают в ОДКБ
16.05.2007
Безопасный коллективизм
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии