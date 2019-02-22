Морская авиация ТОФ отследила субмарины "противника" в Охотском море

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские противолодочные самолеты Ил-38Н выполнили полеты над акваторией Охотского моря, сообщили в четверг в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Экипажи противолодочных самолётов Ил-38Н морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией Охотского моря отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения", - говорится в сообщении.

"В ходе вылетов совершенствовались навыки прохождения заданного курса над водной поверхностью и горными хребтами, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - сообщили в пресс-службе.

15 февраля Минобороны РФ сообщало, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского и Охотского морей, а также западной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута российских "стратегов" сопровождали японские истребители, заявляли военные.

Ил-38 - дальний противолодочный самолет. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подводных лодок, морской разведки и поисково-спасательных операций.

Ил-38 имеет взлетную массу 68 т, боевой радиус - 2200 км, потолок - 8000 м. Боевая нагрузка - до 8400 кг противолодочных бомб, торпед, морских мин. Самолет способен вести патрулирование на протяжении 14 часов. Крейсерская скорость самолета - 400 км/ ч., максимальная - 610 км/ч. Дальность полета - 6,5 тыс. км.

Общий парк Ил-38 авиации Военно-морского флота - примерно 40 самолетов, порядка 30 из них планируется модернизировать в вариант Ил-38Н. В марте прошлого года компания "Ильюшин" сообщала, что военным передано восемь модернизированных самолетов Ил-38Н.