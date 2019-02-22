В Хакасии системы С-300 отразили авиационный удар условного противника на командный пункт
Стратегические учения "Запад-2017".
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В учениях приняли участие более 300 военных
ТАСС, 21 февраля. Зенитные ракетные системы С-300 на учениях в Хакасии условно уничтожили авиацию "противника", атаковавшую командный пункт. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
"В ходе тактического учения по охране воздушного пространства региона дежурные расчеты обнаружили высокоскоростные цели условного противника. Военнослужащие произвели захват и сопровождение высокоскоростных целей, после этого расчеты ЗРС С-300 успешно поразили авиагруппу условного противника электронными пусками", - говорится в сообщении.
В учениях приняли участие более 300 военных и около 100 единиц техники.
21.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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