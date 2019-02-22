Порошенко заявил о почти 500 танках "российских формирований" на Донбассе

Пётр Порошенко, продолжающий участие в предвыборной гонке, продолжает делать ставку на традиционную для него антироссийскую риторику. Специалисты по медиаконтенту подсчитали, что за пять своих выступлений в последние дни действующий президент Украины слово "Россия" и его производные употребил более 100 раз!

Источник изображения: https://www.facebook.com/petroporoshenko

В одной из своих последних речей Порошенко сделал заявление о количестве танков, которыми обладают вооружённые силы республик Донбасса. При этом подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР украинский президент назвал "российскими вооружёнными формированиями". Как в таком случае называть тех, кто воюет на стороне Киева? – "американскими вооружёнными формированиями?"

Порошенко:

Это количество (танков в ДНР и ЛНР, - прим. "ВО") больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Там 496 танков.

По словам Порошенко, "украинцам нужно сплотиться", чтобы продолжать "отвечать на российскую агрессию".

При этом Украину действующий её президент назвал "реальным восточным флангом НАТО".

Возвращаясь к анализу медиаконтента Украины, следует отметить, что ресурсы, накануне освещавшие на Украине послание Федеральному собранию РФ президентом России Владимиром Путиным, констатировали существенный рост суточного рейтинга. Между тем, выступления Порошенко, транслируемые теми же ресурсами, рейтинга уже не добавляют.