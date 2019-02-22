Войти
22.02.2019
Военное обозрение

В Индии израильтяне представили новый "разрушитель бункеров"

552
0
0

Израильская корпорация "Рафаэль" представила на выставке Aero India 2019 новую противобункерную ракету. Задача Rocks – преодоление эшелонированной ПВО и высокоточное поражение стационарных и передвижных целей, в том числе в условиях глушения сигналов GPS.

Источник изображения: Rafael

Ракета может оснащаться боеголовками двух типов: либо ударно-кинетической, либо осколочно-фугасной. Запуск осуществляется с большого расстояния на сверхзвуковой скорости, за пределами зоны действия систем противовоздушной обороны. Это снижает вероятность поражения самолета-носителя, а также увеличивает шансы боеприпаса поразить цель.

На начальном и среднем этапах полета "разрушитель бункеров" использует инерциальную систему наведения в сочетании с GPS (INS/GPS), плюс электрооптическую на конечном: она включает в себя алгоритмы распознавания изображения, по аналогии с УАБ Spice. Еще одной особенностью нового боеприпаса является способность эффективно действовать в условиях подавления сигнала управления или GPS.

Выставка - отличная возможность представить нашу новую систему. Можно с гордостью сказать, что на сегодняшний день "Рафаэль" широко представлена в Индии. Нами создана значительная промышленная база, основаны совместные и дочерние предприятия, ведется сотрудничество с местными компаниями и сформирована серьезная индийская цепочка поставок, как часть нашей приверженности политике "Make-In-India".

- заявил Юваль Миллер, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер подразделения Air&C4ISR компании Rafael.

"Рафаэль" имеет свое представительство в Индии более 20 лет. Компания является одним из крупнейших израильских разработчиков вооружений.

Деловое издание The Globes, ссылаясь на собственные источники, полагает, что боеприпас Rocks разработан специально для индийского рынка. В рамках программы "Make-In-India" Rafael передал ряд новых технологий, позволяющих местным компаниям производить оружие, разработанное корпорацией.

Источник изображения: Rafael

На данный момент компания ожидает решения по давнему контракту, стоимость которого превышает 500 миллионов долларов. Многолетний тендер, выигранный израильским производителем, предполагал поставку ПТУР 3-го поколения и установок к ним, однако был отменен в пользу местных производителей. Вскоре, однако, выяснилось, что местный комплекс не отвечает заявленным требованиям.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Компании
Rafael
Проекты
GPS
Похожие новости
13.02.2018
Латвия купит ПТРК Spike немецкой сборки
24.02.2015
Израиль на выставке Air India 2015
24.01.2014
Израиль увеличивает экспорт вооружений
12.02.2013
Индия не будет покупать израильскую систему ПРО "Железный купол" - командующий ВВС
09.09.2010
«Абрамс», «Леопард», «Меркава»...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 21:00
  • 8
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии