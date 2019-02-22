Военный эксперт рассказал о возможностях ракеты "Циркон"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ракеты "Циркон" с российских кораблей гарантированно поразят цели за пять минут с расстояния 500 километров от берега, заявил контр-адмирал в отставке Герой России кандидат технических наук Всеволод Хмыров.

Он пояснил, что за это время можно обнаружить летящие к цели ракеты, но не перехватить их.

"Такая гиперзвуковая система как "Циркон" практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", - подчеркнул контр-адмирал в отставке.

Как напомнил Хмыров, США разместили в Румынии установки Mk41, которые приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk. Управление ими, по мнению контр-адмирала, будет осуществляться из центров принятия решений, размещенных на территории Северной Америки.

В Вашингтоне считают, что эти центры в силу удаленности от России останутся недосягаемыми для оружия большой дальности, отметил эксперт.

Однако, по его словам, российские корабли, которые несут службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, смогут сразу выпустить около 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон" по этим центрам.

Контр-адмирал в отставке добавил, что цели будут гарантированно поражены.

Накануне Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал, что новая российская гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров. Ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.