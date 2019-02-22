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22.02.2019
Интерфакс-АВН

Президент Киргизии ждет укрепления партнерства с Россией после визита Путина в республику

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Флаги Киргизии и России.

Киргизия придает большое значение военно-техническому сотрудничеству в РФ

Бишкек. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Стремление Киргизии и России укрепить Евразийский экономический союз (ЕАЭС) даст гарантии сохранения стабильности в регионе, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Как вы знаете, мы ждем Владимира Владимировича с государственным визитом в Киргизию. После его визита киргизско-российское стратегическое партнерство поднимется на еще более высокий уровень", - приводит слова С.Жээнбекова его пресс-служба.

Президент выразил уверенность, что стремление России и Киргизии к укреплению ЕАЭС даст надежные гарантии для сохранения стабильности в регионе.

Киргизский лидер отметил, что республика придает большое значение военно-техническому сотрудничеству с Россией, а также ценит помощь, оказываемую в области образования, медицины и миграционной сферы.

"Руководство Государственной пограничной службы Киргизии должно прилагать все усилия для надежной охраны не только наших рубежей, но и внешних границ ЕАЭС", - заявил С.Жээнбеков во время церемонии открытия нового здания погранзаставы "Отукчу" в Баткенской области юга Киргизии.

Ранее со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщалось, что визит В.Путина в Киргизию намечен на весну. В администрации президента Киргизии сообщали, что визит российского лидера в республику планируется в марте.

21.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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