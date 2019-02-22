Панцирь против триады

Военный эксперт Андрей Фролов — о том, что означают закупки Польшей новейших американских ракетных систем HIMARS

В начале февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS. Это довольно передовая система, прошедшая обкатку в условиях реальных боевых действий. Из того, что есть на рынке, это одно из наиболее интересных предложений.

Польские вооруженные силы относительно невелики, но они заметно выделяются на фоне других европейских армий и сейчас активно переоснащаются. В последние годы Варшава серьезно наращивает расходы на оборону, сейчас идет несколько закупочных программ. Амбиции довольно серьезные. Не всегда на их реализацию у поляков хватает денег, но они упорно и целенаправленно доводят всё запланированное до конца.

В целом такое активное развитие вооруженных сил можно рассматривать как стремление поляков стать более влиятельным игроком в европейских делах. А кроме того, повысить свои акции в глазах американцев. В последние годы Польша активно закупает вооружение у США. Доходило до скандальных историй: у поляков была договоренность о закупке вертолетов Airbus, как вдруг в Варшаве сменилось правительство, отменило все контракты и стало закупать "Сикорского" у американцев.

Закупки ракетных систем, очевидно, пройдут в более спокойной обстановке — в данном случае американская продукция не конкурирует с европейской, а поляки смогут представить всё это как вклад в дело укрепления общеевропейской безопасности. Хотя этот контракт укладывается в общую канву чрезмерной по европейским меркам дружбы с США, в связи с чем не исключены определенные трения в рамках Евросоюза.

Что означает закупка поляками новейших ракетных систем для России? Во-первых, надо отметить, что это оружие безусловно относится к наступательному. Если, скажем, поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot можно объяснить необходимостью защиты своей территории, то в данном случае сомнений быть не может. HIMARS — дальнобойная высокоточная система.

Несколько лет назад Варшава закупила у США крылатые ракеты воздушного базирования AGM-159 JASSM. Теперь у поляков будет вдобавок и сухопутная компонента высокоточного оружия. Кроме того, они планируют приобрести новые подводные лодки, не исключено, что и на них будут стоять крылатые ракеты для ударов по наземным целям.

Получается, что поляки создают высокоточную триаду, которая позволяет наносить удары в глубину на большом удалении от границы. Учитывая, что Польша состоит в блоке НАТО, и все страны, которые ее окружают, кроме России, входят в этот же блок, очевидно: новое вооружение направлено против России. Насколько серьезную угрозу представляют эти изделия?

В свете того, что Польша не является самостоятельной единицей, а входит в НАТО, гипотетический конфликт следует прогнозировать как конфликт России с альянсом, а не с вырванной из контекста Варшавой. Трудно представить себе сценарий, при котором она будет вести какие-то самостоятельные военные действия. Можно допустить, что Польша может что-то делать в рамках военных программ Евросоюза, если таковые появятся, но это опять же будет коалиционная история.

Дальность полета ракет комплекса HIMARS составляет сотни километров. Главная военно-морская база в регионе — Балтийск — находится примерно в 20 км от границы, Калининград — примерно в 30-ти. HIMARS позволяет полякам в случае начала конфликта атаковать объекты инфраструктуры, штабы, пусковые установки наших ракет. Это призвано усложнить развертывание наших войск, применение авиации и флота.

Однако Калининградский укрепрайон уже давно со всех сторон прикрыт от ударов с воздуха. Основным нашим средством борьбы против системы HIMARS сейчас является зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и в перспективе "Панцирь-СМ". Кроме того, эти задачи могут быть возложены на зенитные ракетные комплексы "Бук" и "Тор", не говоря уже о флотских системах ПВО.

Их вполне достаточно, чтобы отразить ракетное нападение и сбить большую часть выпущенных по нашим объектам боеголовок. А Польша не такая уж богатая страна — десятками выстреливать такие ракеты она не сможет. Немногочисленные изделия, прорвавшиеся через заслон, конечно, смогут нанести некоторый ущерб, но он не будет достаточным для вывода ключевых объектов из строя.

Тем не менее, очередное усиление группировки НАТО, развернутой возле наших границ, конечно, не может не вызывать беспокойства. Какова бы ни была практическая эффективность польского оружия в случае начала конфликта, оно потребует отвлечения части сил. И хотя бы этим определенные осложнения в гипотетическом конфликте эти системы создать могут. Нашим штабам предстоит разработать планы по нейтрализации этой угрозы.

Впрочем, не следует забывать, что НАТО ведет многочисленные операции за пределами Европы, так что новое польское оружие может быть использовано и в других частях мира. Сами американцы, к примеру, применяют HIMARS в Сирии и Ираке.

Андрей Фролов