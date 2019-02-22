Войти
22.02.2019
ТАСС

Японский космический зонд начал процесс посадки на отдаленный астероид

514
2
+1
unawe.org
Японский космический зонд "Хаябуса-2".
Источник изображения: Зонд "Хаябуса-2"

"Хаябуса-2" выполняет маневр самостоятельно

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований начали в четверг операцию по посадке космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли. Постепенное снижение, сообщило агентство, начато с высоты 20 км над этом небесным телом, диаметр которого составляет всего 900 м.

"Хаябуса-2" приближается к поверхности астероида со скоростью 40 см в секунду; операция по посадке началась на несколько часов позже намеченного срока из-за затянувшейся проверки аппарата. Сложность операции заключается в том, что операторы с Земли не могут управлять процессом посадки - сигнал до аппарата на таком расстоянии идет слишком долго. Поэтому "Хаябуса-2" выполняет маневр самостоятельно, ориентируясь по отражающему солнечный свет маячку, который был заблаговременно сброшен в район посадки. Предполагается, что это позволит аппарату сохранять правильное положение корпуса во время сближения с поверхностью астероида.

"Хаябуса-2" должен точно попасть на относительно ровную площадку диаметром 6 м - в противном случае он рискует угодить на острые скалы. По расчетам специалистов, поверхности Рюгу аппарат достигнет 22 февраля - через сутки после начала снижения. После этого "Хаябуса-2" выстрелит в почву металлической пулей и сразу же соберет пылесосом поднявшийся песок и мелкие образцы породы. Через несколько секунд после этого аппарат должен стартовать с поверхности астероида.

На его орбите он находится с июня прошлого года. Ранее предполагалось, что "Хаябуса-2" совершит посадку на астероид в октябре 2018 года. Однако выяснилось, что в выбранном для этого месте находятся многочисленные острые камни высотой примерно 60 см. После этого была выбрана новая площадка для посадки.

Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые рассчитывают найти на астероиде породы, сохранившиеся там в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг к 2020 году вернется на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности не Луны, а другого космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
Похожие новости
29.01.2019
Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь Колобка
03.01.2019
Уходят с орбиты
28.12.2018
Русские потрошители
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
08.12.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
2 комментария
№1
22.02.2019 09:02
А в это время в "Роскосмосе" представлены новые планы ... (tm)
+1
Сообщить
№2
22.02.2019 14:45
Цитата, Peter Tsk сообщ. №1
Та не, всё банальней, в Роскосмосе : "Российская метеорологическая группировка спутников "умерла" https://vpk.name/news/251886_meteorologi_zapustyat_novyie_sputniki_vzamen_umershei_gruppirovki.html
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 20:44
  • 20
"Спасения нет": "Посейдон" прошел испытания
  • 22.02 20:14
  • 7
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 22.02 20:01
  • 8
Новое поколение экипировки "Ратник" получит сверхлегкий беспилотник
  • 22.02 19:21
  • 68
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 22.02 19:20
  • 1777
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.02 19:00
  • 161
Дополнительные функции
  • 22.02 18:29
  • 14
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео
  • 22.02 18:26
  • 27
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 22.02 17:31
  • 11
Компания Илона Маска создала опасный искусственный интеллект
  • 22.02 17:27
  • 50
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 22.02 17:24
  • 19
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 22.02 17:17
  • 1
Появится ли у Турции авианосец с F-35B на борту
  • 22.02 17:14
  • 89
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 22.02 16:55
  • 4
Расмуссен посоветовал Беларуси "беречься агрессии россиян"
  • 22.02 16:05
  • 8
"Ночной охотник" не по карману российской армии