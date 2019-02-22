Японский космический зонд начал процесс посадки на отдаленный астероид

"Хаябуса-2" выполняет маневр самостоятельно

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований начали в четверг операцию по посадке космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли. Постепенное снижение, сообщило агентство, начато с высоты 20 км над этом небесным телом, диаметр которого составляет всего 900 м.

"Хаябуса-2" приближается к поверхности астероида со скоростью 40 см в секунду; операция по посадке началась на несколько часов позже намеченного срока из-за затянувшейся проверки аппарата. Сложность операции заключается в том, что операторы с Земли не могут управлять процессом посадки - сигнал до аппарата на таком расстоянии идет слишком долго. Поэтому "Хаябуса-2" выполняет маневр самостоятельно, ориентируясь по отражающему солнечный свет маячку, который был заблаговременно сброшен в район посадки. Предполагается, что это позволит аппарату сохранять правильное положение корпуса во время сближения с поверхностью астероида.

"Хаябуса-2" должен точно попасть на относительно ровную площадку диаметром 6 м - в противном случае он рискует угодить на острые скалы. По расчетам специалистов, поверхности Рюгу аппарат достигнет 22 февраля - через сутки после начала снижения. После этого "Хаябуса-2" выстрелит в почву металлической пулей и сразу же соберет пылесосом поднявшийся песок и мелкие образцы породы. Через несколько секунд после этого аппарат должен стартовать с поверхности астероида.

На его орбите он находится с июня прошлого года. Ранее предполагалось, что "Хаябуса-2" совершит посадку на астероид в октябре 2018 года. Однако выяснилось, что в выбранном для этого месте находятся многочисленные острые камни высотой примерно 60 см. После этого была выбрана новая площадка для посадки.

Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые рассчитывают найти на астероиде породы, сохранившиеся там в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг к 2020 году вернется на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности не Луны, а другого космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.