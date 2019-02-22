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22.02.2019
Военное обозрение

Трамп блокирует поставку F-35 Турции из-за С-400, Анкара отказывается от "Patriot"

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Турецкий ресурс AHVAL опубликовал информацию о том, что президент США Дональд Трамп намеревается в очередной раз заблокировать поставку F-35 Турции. Турки ссылаются на Закон о правительственных расходах, подписанный главой Соединенных Штатов в прошлую пятницу.

Источник изображения: mil.ru, kremlin.ru

В законе имеются два параграфа, напрямую касающихся американо-турецких отношений.

Согласно законопроекту поставки самолетов Анкаре будут заблокированы до тех пор, пока госсекретарь США и министр обороны не представят обновленную информацию к докладу о покупке Турцией системы ПРО С–400 у Российской Федерации. Пентагон должен дать свою оценку этой ситуации, и подписанный президентом США документ замораживает отправку F-35 минимум до 1 ноября 2019 года.

В более раннем докладе Конгрессу, озвученном прошлой осенью, военные заявили, что покупка Турцией российских систем С-400 может привести к потенциальному исключению Анкары из программы F-35, а также повлиять на приобретение ею других типов вооружений, включая вертолеты CH-47F Chinook и UH-60 Black Hawk, а также истребители F-16, которые по лицензии собираются в Турции.

Источник изображения: mil.ru, kremlin.ru

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил покупку С-400 и заявил, что поставка систем ПРО останется в силе. Турция ожидает поступления ракет уже в этом году, а российские официальные лица подтверждают свою готовность выполнить сделку в полном объеме. В тоже время, в своей речи Эрдоган высказал заинтересованность и в "Пэтриотах" и повторил три условия их покупки: трансфер технологий, совместное производство и финансовая поддержка. США от выполнения таких условий пока отказываются, а потому от покупки Patriot отказывается и Анкара.

Россияне заявили, что поставят С-400 в короткие сроки по очень хорошей цене плюс гарантируют передачу многообещающих технологий.

- заявил на брифинге, состоявшемся после визита в Вашингтон, председатель турецкого парламентского комитета по иностранным делам.

Законопроект Конгресса требует от американских ведомств составить подробное описание планов по введению санкций на случай, если Турция все-таки примет системы С-400 на вооружение: в соответствии с разделом 231 "Закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года (публичный закон 115-44)" -CAATSA.

Также документ требует заблокировать продажу оружия турецким службам безопасности, отвечающим за охрану Реджепа Эрдогана. Причиной стало нападение последних на митингующих в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах выдан ордер на арест подозреваемых.

Тем временем, председатель Дирекции оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в своем интервью проправительственному каналу NTV исключил поставку американских систем в том виде, который на данный момент предложен Турции.

На данный момент оба официально переданных Турции F-35 (всего ближневосточное государство заказало сто машин) по прежнему находятся на территории США.

21.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
CH-47 "Чинук"
F-16
F-35
Patriot ЗРК
UH-60
С-400 Триумф
Компании
Tata Motors
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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