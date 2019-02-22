Lockheed Martin переименовала истребитель F-16 для Индии в F-21

Американская корпорация Lockheed Martin решила присвоить предлагаемому ВВС Индии варианту истребителя F-16V Block 70/72 новое обозначение F-21. Как можно судить, это сделано, чтобы избежать нежелательных в Индии коннотаций в связи с тем, что истребители F-16 состоят на вооружении ВВС Пакистана. Объявление о "новом" истребителе F-21 было сделано Lockheed Martin на проходящей в Бангалоре (Индия) аэрокосмической выставки Aero India 2019.

(с) Lockheed Martin

Напомним, что Lockheed Martin выступает с предложением истребителя F-16V Block 70/72 в начатом очередном международном тендере на закупку для ВВС Индии 114 многоцелевых истребителей. F-16V (а ныне F-21) предлагается к производству в Индии совместно с Tata Advanced Systems (военный дивизион индийской группы Tata).

Ранее министерство обороны США официально присваивало обозначение F-21A израильским истребителям Kfir C.1, бравшимся в 1985-1989 годах в аренду авиацией ВМС и корпуса морской пехоты США для использования в качестве "агрессоров" для имитации советских истребителей МиГ-23. Нынешнее обозначение Lockheed Martin является, видимо, неофициальным.

Рекламное видео F-21 для Индии (с) Lockheed Martin: