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22.02.2019
Известия.ru

Вертолеты Ми-28Н смогут уничтожать противника без участия пилотов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На российские ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" планируют установить боевой комплекс с искусственным интеллектом, который поможет уничтожить выбранные пилотами цели без их участия. Об этом 21 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Отмечается, что новый боевой комплекс способен анализировать цели на поле боя, устанавливать их принадлежность противнику и выбирать подходящее для уничтожения оружие.

Кроме того, система будет самостоятельно прокладывать оптимальные маршруты полета, учитывая расположение собственных сил и ПВО противника.

"На Ми-28Н в ходе испытаний отрабатывается система с искусственным интеллектом — новый бортовой разведывательный-ударный комплекс с так называемым электронным оператором оружия. Комплекс сам анализирует цели... выбирает подходящее оружие из имеющегося на борту вертолета и сам запускает применение оружия", –– рассказал собеседник агентства.

По его словам, система будет предлагать летчику цели для уничтожения, и пилотам будет достаточно только выбрать нужный объект.

В то же время решение о применении оружия всё равно останется за человеком — летчики смогут в любой момент снять задачу.

Необходимость подобного комплекса объясняется ограниченностью скорости реакции человека и объема его внимания.

"Ударные вертолеты применяются на малых высотах и на больших скоростях, поэтому пилоты физически не могут контролировать всё поле боя. Система позволяет разгрузить экипаж, чтобы он мог переключиться на другие задачи", — добавил источник.

Ми-28Н "Ночной охотник" — серийный ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения различной техники противника, в том числе танков и живой силы.

20 февраля военный эксперт оценил способность Военно-воздушных сил России противостоять авиации стран НАТО.

 

21.02.2019
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принадлежат Известия.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Проекты
AI
NATO
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2 комментария
№1
22.02.2019 06:56
Дооснащались похоже до того, что цена у вертолета стала как у крейсера и МО отказались от дальнейших закупок Ми-28 НМ в пользу новых Ка-52
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№2
22.02.2019 08:44
Цитата, штурм сообщ. №1
Ка-52 лучше чем Ми-28 по всем параметрам. По мне так Ми-28 вообще не нужны. У Миля брать Ми-35 и Ми-8, а у Камова - Ка-52 как основной ударник.
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