Karar (Турция): 67-летие нашего членства в НАТО

Турция должна быть в НАТО, пока альянс существует, считает Менсур Акгюн из «Карар». Эту возможность, которой Турция с трудом добилась 67 лет назад, нельзя терять. В то же время остро стоит и вопрос в связи с изменениями в самом альянсе: хотим ли мы идти на риск войны с Россией ради Литвы, Польши или другой какой-нибудь страны и подвергнуться ядерной атаке?

Организация Североатлантического договора была основана 4 апреля 1949 года. А Турция вместе с Грецией вступили в альянс 18 февраля 1952 года. Целью альянса, как отмечал его первый генеральный секретарь лорд Исмей (Ismay), было не допускать Советы в Европу, обеспечивать в ней американское присутствие и держать под контролем Германию.

НАТО вместе со всеми другими поддерживавшими ее институтами архитектуры европейской безопасности реализовывала эту цель. Окружала Советский Союз и его союзников. Предотвращала их возможную экспансию. Способствовала распаду Организации Варшавского договора, развалу СССР. Привязывала Америку к Европе. Сдерживала Германию от мер в направлении самостоятельного обеспечения собственной безопасности или поисков новых союзников.

НАТО сталкивалась и с кризисами. Например, кризис доверия, который переживали Франция и Америка начиная с конца 1950-х годов. Но союзу удалось остаться на ногах. После окончания холодной войны и исчезновения Советского Союза как угрозы, противодействие которой было главной целью основания альянса, НАТО сохранила свое присутствие и адаптировалась к новым условиям. Организация включила в свою повестку дня вмешательства за пределами зоны своей ответственности и расширение этой зоны.

***

Альянс контролировал бесполетную зону во время Боснийской войны, бомбардировки против Сербии на протяжении 78 дней из-за косовской проблемы, обеспечивал военную поддержку для стабилизации ситуации в Афганистане и проводил еще много других интервенций за пределами зоны своей ответственности. Активно расширяясь, НАТО приняла в свои ряды и старых врагов. А скоро с присоединением Македонии увеличит число своих членов до 30.

Расширение и интервенции за пределами зоны ответственности, очевидно, объяснили существование НАТО после распада СССР. Но в то же время привели к тому, что альянс перестал быть союзом и превратился в нечто другое. Сегодня никто не знает, выполнит ли НАТО функцию защиты своих членов в случае возникновения серьезной угрозы.

Например, хотим ли мы идти на риск войны с Россией ради Литвы, Польши или другой какой-нибудь страны и подвергнуться ядерной атаке? Ответить на этот вопрос, откровенно говоря, очень сложно. Аналогичными вопросами, и не только, задаются и все другие страны-члены. Задавались и раньше, сомнения были всегда, но сейчас их гораздо больше.

Кроме того, страны - члены альянса даже не могут принять единой стратегии по самым основным проблемам в сфере безопасности. Даже в вопросе терроризма нет согласия, единой риторики и политики. Мы союзники, но что напротив нас и против чего мы объединились - неизвестно. Некоторые члены альянса, в который мы входим на протяжении 67 лет, не воздерживаются от оказания поддержки Рабочей партии Курдистана, представляющей серьезную угрозу нашей безопасности.

Но альянс все равно продолжает стоять. Несмотря на критику и сомнения, никто не отказывается от членства. Главная причина этого, как подчеркивает Дуглас Гиблер (Douglas Gibler), изучивший 455 союзов, созданных за 350 лет, опираясь на базу данных проекта "Факторы войны" (COW, Correlates of War), запущенного в 1963 году в Мичиганском университете, НАТО предусматривает мирное решение проблем, в том числе между своими членами (к этой же категории союзов исследователь относит и Организацию американских государств).

Иными словами, несмотря на неспособность обеспечить в достаточной мере безопасность своих членов против возможных угроз извне, НАТО защищает своих членов от угроз, которые могут исходить от самих участников альянса. Использует, а точнее может использовать, механизм мирного решения, предусмотренный в первом пункте договора.

***

НАТО сыграла благоприятную роль не только в отношениях Турции и Греции, но и в двусторонних отношениях многих других стран-членов, а, главное, не допустила, чтобы они воспринимали друг друга в качестве угрозы. Несмотря на все существующие проблемы, общим правилом альянса стало отсутствие ожидания войны между странами - членами НАТО или военного вмешательства сильного против слабого, угрозы применения силы.

Мы знаем, что, пока мы являемся членом НАТО, - несмотря на проблемы, которые у нас есть в отношениях с некоторыми нашими союзниками на индивидуальной основе, - НАТО не отречется от Турции, мы сможем использовать наше право вето и влиять на общее движение альянса в соответствии с нашими интересами. Мы можем критиковать тех, кто действует вразрез с логикой альянса и, ставя их время от времени в затруднительное положение, побуждать менять свою политику.

На мой взгляд, Турция должна быть в НАТО, пока альянс существует. Эту возможность, которой Турция не так просто добилась 67 лет назад, не нужно расточать из-за того, что некоторые члены действуют не в соответствии с духом союзничества. Но в то же время следует учитывать, что альянс изменился, доверить свою безопасность ему становится все менее возможно, и, оказавшись в трудной ситуации, Турция не сможет получить желаемой и ожидаемой помощи от своих союзников. Мы должны проводить многостороннюю, многомерную политику. Развивать свои военные возможности и потенциал. Что Турция, собственно, и делает…

Менсур Акгюн (Mensur Akgn)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.