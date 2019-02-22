Искусственный интеллект позволит Ми-28Н уничтожать выбранные летчиками цели без их участия

При этом решение о применении оружия остается за человеком, пояснил источник ТАСС в авиастроительной отрасли

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Бортовой комплекс с искусственным интеллектом, способный уничтожать выбранные летчиками цели без их участия, испытывается на российских ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник". Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"На Ми-28Н в ходе испытаний отрабатывается система с искусственным интеллектом - новый бортовой разведывательный-ударный комплекс с так называемым электронным оператором оружия. Комплекс сам анализирует цели на поле боя, устанавливает их принадлежность противнику, выбирает подходящее оружие из имеющегося на борту вертолета и сам запускает применение оружия", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что штурману вертолета теперь нужно только выбрать цель для поражения из предложенных комплексом, нажав на соответствующую отметку на ЖК-дисплее, - остальное система сделает сама. При этом летчик может в любой момент снять задачу, "таким образом, решение о применении оружия остается за человеком", добавил источник.

Собеседник агентства пояснил, что комплекс необходим из-за физиологических ограничений человека в скорости реакции и объеме внимания. "Ударные вертолеты применяются на малых высотах и на больших скоростях, поэтому пилоты физически не могут контролировать все поле боя. Система позволяет разгрузить экипаж в отношении применения оружия по уже выбранной цели, чтобы он мог переключиться на другие задачи", - рассказал представитель авиастроительной отрасли.

Источник добавил, что новый комплекс встроен в единую систему управления тактическим звеном. "Кроме применения оружия, он самостоятельно прокладывает наиболее оптимальные маршруты полета над полем боя с учетом и расположения собственных сил, и вскрытых рубежей ПВО противника", - добавил он.

В холдинге "Вертолеты России" не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.