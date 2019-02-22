Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла реакцию НАТО на послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию.

20 февраля Путин пообещал, что в случае размещения в Европе американских ракет Россия развернет вооружения и направит их на страны НАТО. В альянсе назвали заявление российского лидера неприемлемым.

"Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо <…> Неужели думали, мы селфи с ними делать будем после расширения НАТО, выхода США из ПРО, увеличения американского контингента в Европе", — иронично прокомментировала Захарова реакцию НАТО в Facebook.

Дипломат подчеркнула, что коллективное вмешательство Запада во внутренние дела других государств и действия альянса вынуждают Россию принимать ответные меры.

"Вновь и вновь российская сторона повторяет: это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров. Согласитесь, принципиально важное дополнение", –– добавила она.

Ранее в среду Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил, что именно США решили выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и уже разместили в Румынии и Польше системы Aegis Ashore, способные производить пуски крылатых ракет "Томагавк".

Российский лидер указал, что подобные действия несут прямую угрозу для РФ и всего мира.