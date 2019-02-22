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22.02.2019
bmpd.livejournal.com

Зенитный ракетный комплекс Falcon

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18 февраля 2019 года на проходящей в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 американская корпорация Lockheed Martin официально презентовала наземный зенитный ракетный комплекс средней дальности Falcon, использующий немецкие зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM. Название комплекса Falcon выбрано исходя из соображений позиционирования его в качестве замены широко распространенного в мире старого американского ЗРК средней дальности HAWK (в частности, Falcon предлагается для замены ЗРК I-HAWK вооруженными силам ОАЭ).

Презентация зенитного ракетного комплекса средней дальности Lockheed Martin Falcon на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019. Комплекс использует зенитные управляемые ракеты IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH & Co. KG (на снимке восьмизарядная вертикальная самоходная пусковая установка этих ракет). Абу-Даби, 18.02.2019 (с) Lockheed Martin

Фактически ЗРК Falcon представляет собой комбинацию разработанной Lockheed Martin UK (британским отделением Lockheed Martin) системы управления SkyKeeper (C2), подвижной РЛС обнаружения Saab Giraffe 4A с АФАР и зенитных управляемых ракет IRIS-T SLM производства германской компании Diehl Defence GmbH & Co. KG (входящей в состав группы Diehl). Комплекс был создан в соответствии с соглашениемо совместной разработке, заключенным Lockheed Martin, Saab AB и Diehl Defence в 2016 году, Lockheed Martin выступила головным подрядчиком и системным интегратором. Cистема SkyKeeper (C2) в качестве отдельной АСУ войсковой ПВО уже приобретается сухопутными войсками Великобритании.

Ракета IRIS-T SLM создана на основе производимой Diehl Defence модифицированной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности IRIS-T c инфракрасной головкой самонаведения, но оснащена более мощным двигателем. Дальность стрельбы ракетой в варианте ЗУР IRIS-T SLM из вертикальной пусковой установки достигает 40 км, досягаемость по высоте - 20 км. Ракета использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке.

Штатный состав ЗРК Falcon составляют размещенные на автомобильных шасси командный пункт системы управления SkyKeeper (C2), РЛС обнаружения Giraffe 4A и три восьмиконтейнерные вертикальные пусковые установки ЗУР IRIS-T SLM. Заявляется, что Falcon является системой с открытой архитектурой, что делает возможным интеграцию в его состав других типов огневых и радиотехнических средств.

В 2018 году первым заказчиком наземного ЗРК с использованием ЗУР IRIS-T SLM выступил Египет, законтрактовавший семь систем SLM у компании Diehl Defence. До того системы в упрощенном варианте SLS с менее дальнобойными ракетами IRIS-T SLS были заказаны в небольших количествах Швецией (поставка должна быть начата в 2019 году) и Норвегией. Вооруженные силы Германии планируют использовать ракеты IRIS-T SLS/SLM для интеграции в состав намечаемого к приобретению комплекса ПВО и ПРО MEADS.

Состав зенитного ракетного комплекса средней дальности Lockheed Martin Falcon - командный пункт системы управления Lockheed Martin SkyKeeper (C2), подвижная РЛС обнаружения Saab Giraffe 4A с АФАР и пусковая установка с зенитными управляемыми ракетами Diehl Defence IRIS-T SLM (с) Lockheed Martin / Jane's

21.02.2019
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Страны
Великобритания
Германия
Египет
Норвегия
ОАЭ
США
Швеция
Продукция
MEADS
Компании
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
SLS
АФАР
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