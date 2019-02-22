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22.02.2019
bmpd.livejournal.com

Бронированная машина Mbombe 4

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На проходящей с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 южноафриканская военно-промышленная группа Paramount Group впервые представила новую бронированную машину Mbombe 4 с колесной формулой 4х4 класса MRAP, позиционируя ее как часть семейства бронированных машин, в которое входят уже известные Mbombe 6 (с колесной формулой 6х6) и Mbombe 8 (с колесной формулой 8х8). Заявляется, что все три машины семейства Mbombe имеют до 70% общих узлов.

Бронированная машина Mbombe 4 южноафриканской группы Paramount Group в экспозиции выставки IDEX-2019. Абу-Даби, 17.02.2019 (с) Paramount Group

Стартовым заказчиком Mbombe 4 стало министерство обороны ОАЭ, заявившее 17 февраля в первый день работы IDEX-2019 о заключении контракта на приобретение четырех машин этого типа (видимо, для оценочных испытаний) на сумму 2,7 млн долл. Paramount Group заявила, что летом 2019 года Mbombe 4 будет проходить испытания еще у двух потенциальных заказчиков.

Машина Mbombe 4 имеет полную боевую массу 16 тонн и масу полезной нагрузки до 2700 кг. Вместимость восемь человек, включая двоих членов экипажа, машина оснащена кормовой рампой. Цельносварной несущий бронекорпус, как заявляется, обеспечивает баллистическую защиту уровня STANAG 4569 Level 3 (с навеской дополнительной защиты может быть усилена до Level 4). Меры противоминной защиты, включая днище, которое имеет V-образную форму, обеспечивают заявленный уровень защиты от подрыва STANAG 4569 Level 4a и 4b.

Машина Mbombe 4 оснащена 6-цилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом Cummins мощностью 336 кВт, соединенного с шестиступенчатой ??автоматической коробкой передач Allison. Максимальная скорость по шоссе 140 км/ч, запас хода до 800 км. Подеска независимая, с невматической блокировкой дифференциалов обеих мостов, колеса с шинами 16.00 x E20 с системой централизованного контроля давления. Рулевое управление с элетроприводом. Машина оснащена мощной системой кондиционирования в 14 кВт.

Бронированная машина Mbombe 4 южноафриканской группы Paramount Group в экспозиции выставки IDEX-2019. Абу-Даби, 17.02.2019 (с) Paramount Group

Бронированная машина Mbombe 4 южноафриканской группы Paramount Group (с) Paramount Group

Семейство бронированных машин Mbombe южноафриканской группы Paramount Group. Слева направо: Mbombe 4, Mbombe 6 и Mbombe 8 (с) Paramount Group

21.02.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Компании
Allison
Cummins
Paramount Group
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