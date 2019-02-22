Со скоростью "Пересвета": новейшее оружие поступило в войска досрочно

На следующем этапе военного строительства будут наращиваться силы флота

Суперсовременные системы вооружений, которые изменяют расклад сил в пользу России, находятся в высокой степени готовности, заявил в послании Федеральному собранию Владимир Путин. В прошлогоднем обращении к парламенту глава государства впервые рассказал о революционных разработках, которые создала отечественная военная промышленность. В среду президент подвел итог работы за год: в войска уже поступают стратегические ракетные комплексы "Авангард", на подходе серийное производство боевых лазеров "Пересвет" и гиперзвуковых ракет "Кинжал". В ближайшие годы упор будет сделан на расширении группировки кораблей. Кроме того, уже весной ВМФ пополнится подводной лодкой-носителем стратегических подводных беспилотников.

Президент отметил, что работы над перспективными системами вооружения идут точно по плану. Пять надводных кораблей дальней морской зоны будут заложены уже в ближайшее время. Еще 16 войдут в состав флота до 2027 года. Семь новых многоцелевых подводных лодок в скором времени будут переданы ВМФ, причем на два-три года раньше запланированного срока.

Не обошлось в послании-2019 без рассказа о военно-технических новинках, разработанных для вооруженных сил. Президент рассказал об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" с дальностью действия до тысячи километров. По его словам, такими изделиями могут оснащаться корабли, на вооружении которых сейчас стоят ракеты "Калибр". Кроме того, уточнил глава государства, весной будет спущена на воду подводная лодка-носитель беспилотника "Посейдон".

Флот открытого моря

Пять кораблей дальней морской зоны, скорую закладку которых анонсировал президент, — это, скорее всего, фрегаты проекта 22350 и 22350М, предположил военно-морской историк Дмитрий Болтенков.

Фрегат проекта 22350 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Николай Протопопов

— С учетом уже имеющихся к 2027 году можно ожидать появления в составе ВМФ девяти новейших современных кораблей класса "Фрегат". Корабли советской эпохи уйдут на покой, передавая свои задачи по охране морских рубежей новым судам, — пояснил он "Известиям". — А в число 16 кораблей, которые построят до 2027 года, вероятно, войдут корветы проекта 20385, а также десантные корабли проекта 11711 "Адмирал Грен". Практически речь идет о замене всего основного корабельного состава ВМФ.

Беспилотный "Посейдон"

Атомные подводные лодки "Посейдон" должны поступить в ВМФ в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил об успешном завершении морских полигонных испытаний беспилотного подводного аппарата для "Посейдонов". Личный состав подводной лодки-носителя беспилотников уже прошел обучение.

По словам источников "Известий", в своей речи президент говорил о подводной лодке "Белгород" — этот корабль стал последним из заложенных атомных ракетоносцев проекта 949А. В 1990-х и начале 2000-х годов корпус лодки находился на хранении в эллинге завода "Севмаш". В 2012 году корпус лодки был перезаложен и началось активное строительство. В ходе работ длина лодки была увеличена — она станет самой длинной лодкой в истории российского ВМФ.

Океанская многоцелевая система "Посейдон" Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

При спуске лодки на воду в 2019 году можно ожидать ее полноценный ввод в состав Военно-морского флота уже в 2021 году, рассказал Дмитрий Болтенков. Такая система сможет гарантированно одним залпом уничтожать корабельные группировки противника, осуществлять разрушение крупных береговых мегаполисов, а также стать средством возмездия России.

— С учетом специфики применения и заложенных характеристик эти беспилотные подводные аппараты крайне сложно обнаружить и тем более перехватить, — рассказал "Известиям" Герой России, кандидат технических наук контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров. — Это асимметричное, высокоэффективное и относительно дешевое оружие для противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США. "Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компоненты, американских авианесущих ударных группировок.

"Авангард" гиперзвука

Владимир Путин сравнил создание гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с запуском первого искусственного спутника Земли.

— Еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере, — отметил президент. — Многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторенной дорогой, находить смелые и уникальные решения. И это сделали, сделали наши инженеры, рабочие, ученые, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

"Авангард" — ракетный комплекс стратегического назначения, который способен запускать гиперзвуковой боевой блок с помощью межконтинентальных баллистических ракет. Ранее сообщалось, что на третьем испытательном старте "Авангарда" блок достиг скорости в 27 Махов.

— В Домбаровском соединении РВСН выполняются мероприятия по подготовке инфраструктуры для развертывания этого ракетного комплекса, — заявил "Известиям" доктор военных наук генерал-лейтенант запаса Владимир Захаров. — К настоящему времени завершена геодезическая подготовка позиционного района. Идет строительство боевых стартовых позиций, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса.Организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

"Буревестник" с "Кинжалом"

— Масштабное перевооружение армии и флота, которое проводится с начала нынешнего десятилетия, вывело Вооруженные силы России на принципиально новый уровень, а революционные разработки, о которых вчера говорил президент, поднимут боевые возможности России на недосягаемую высоту, — сказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Из всех новейших систем вооружений, представленных Владимиром Путиным, сверхдальнобойная крылатая ракета "Буревестник" с ядерным двигателем — одна из самых закрытых. Об этом изделии практически нет открытой информации. Летом прошлого года Минобороны России опубликовало видео цеха, где проходила сборка уникальных крылатых ракет. Внешне ракета не отличается от своих "одноклассниц" с обычными реактивными двигателями. В своем выступлении глава государства особо подчеркнул, что все испытания крылатой ракеты с неограниченной дальностью "Буревестник" проходят успешно.

В то же время гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" уже поступил в войска. По данным Минобороны, первая эскадрилья МиГ-31 с уникальными изделиями заступила на боевое дежурство еще в декабре 2017 года. С апреля прошлого года эти самолеты регулярно проводят патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей.

Алексей Рамм, Алексей Козаченко, Богдан Степовой, Роман Крецул