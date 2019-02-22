"Каста" воздушных следопытов: в войсках появятся антидроные отряды

От крылатых ракет и беспилотников защитят "летучие отряды". В составе радиотехнических войск созданы мобильные подразделения, которые получили на вооружение РЛС "Каста-2-2" и автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО. При необходимости отряд из нескольких машин может совершить марш на сотни километров. Первые подразделения уже заступили на боевое дежурство в Южном военном округе.

От крылатых ракет и беспилотников защитят "летучие отряды". В составе радиотехнических войск созданы мобильные подразделения, которые получили на вооружение РЛС "Каста-2-2" и автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО. При необходимости отряд из нескольких машин может совершить марш на сотни километров. Первые подразделения уже заступили на боевое дежурство в Южном военном округе.

Первые мобильные отряды сформированы на юге страны в 4-ой Краснознаменной армии ВВС и ПВО, рассказали "Известиям" в Минобороны. В ее состав входят воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, дислоцированные на территории трех федеральных округов: Южного, Северо-Кавказского и Крымского, а также города федерального значения Севастополя.

Новая тактика борьбы с низколетящими объектами была разработана в Сирии, где выяснилось, что дроны и крылатые ракеты, укрываясь за складками ландшафта, могут обойти стационарные или малоподвижные радиолокационные станции. Теперь для гарантированного и своевременного обнаружения малозаметных воздушных объектов специальные отряды будут выдвигаться в направлении угроз. Высокомобильная радиолокационная станция и АСУ ПВО позволят вовремя предпринять необходимые меры для отражения атаки крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Маловысотная РЛС "Каста 2-2" предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, эшелона, высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов. Она специально заточена на поиск самолетов, вертолетов и, что самое важное, беспилотников и крылатых ракет, действующих на малых и предельно малых высотах. Она уверенно обнаруживает цели на фоне интенсивных отражений от подстилающей поверхности, объектов, складок местности и гидрометеообразований. При этом"Каста 2-2" надежно работает в условиях постановки противником помех.

Станция считается экономичной и простой в техническом отношении. Базируется РЛС на трех высокопроходимых автомашинах. В крытом кузове первой машины находится аппаратная, на второй крепится антенный комплекс, на третьей — дизельная электростанция. В буксируемом прицепе – кабельные укладки. Благодаря простой компоновке станция развертывается за двадцать минут.

Аппаратура позволяет определять воздушные цели на дальности до 150 км при круговом обзоре. При высоте антенны в 14 м она уверенно находит малозаметные цели на высоте около 100 м на дальности 41 км. Антенна, высотой 52 м, увеличивает эту дальность до 55 км. РЛС может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50 градусов.

При необходимости станция может работать вместе с зенитно-ракетными системами ПВО, авиацией, силами пограничного и берегового контроля и управлением воздушным движением, отвечающим за безопасность полетов как военных, так и гражданских самолетов.

Опыт последних десятилетий показал, что эффективность частей противовоздушной обороны зависит от мобильности РЛС и зенитно-ракетных комплексов, считает экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств —участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

— Стационарные ПВО могут отбить первую атаку противника, но во второй они могут быть уничтожены, — рассказал "Известиям" Айтеч Бижев. — РЛС типа "Каста", способные за считанные минуты сменить позиции, усилят живучесть ПВО. Эти станции хорошо работают против крылатых ракет и дронов. Также они могут предотвратить возникновение дыр в радиолокационном поле, появившихся из-за потери части РЛС. К тому же "Касту" легко маскировать.

Вооруженные силы активно укрепляют систему ПВО. Так, Каспийскую флотилию, выполняющую благодаря малым ракетным кораблям с "Калибрами" задачи стратегической важности, недавно надежно прикрыли от ударов с воздуха. В регионе развернули радиолокационную роту "Каспий", на вооружении которой стоят радары П-18РТ. Такие РЛС способны обнаруживать цели на высоте от нескольких метров до десятков километров.