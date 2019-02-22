Сядут на Камчатке: на Дальнем Востоке развернут авиаполк МиГ-31

Дальний Восток усилят "боевыми воздушными кораблями". На Тихоокеанском флоте дополнительно будет развернут новый авиационный полк МиГ-31. Эти сверхзвуковые истребители возьмут под контроль Арктику и станут мощной ударной силой в Тихом океане. По мнению экспертов, авиационные полки традиционно размещали в удаленных районах и на Камчатке, поскольку так обширные северные пространства контролируются эффективнее.

Дальний Восток усилят "боевыми воздушными кораблями". На Тихоокеанском флоте дополнительно будет развернут новый авиационный полк МиГ-31. Эти сверхзвуковые истребители возьмут под контроль Арктику и станут мощной ударной силой в Тихом океане. По мнению экспертов, авиационные полки традиционно размещали в удаленных районах и на Камчатке, поскольку так обширные северные пространства контролируются эффективнее.

Принципиальное решение развернуть новый авиационный полк МиГ-31 в Камчатском крае на аэродроме Елизово уже принято, рассказали "Известиям" в Минобороны. МиГи прижились на Севере. В 2018 году была проведена серия летно-тактических учений по патрулированию арктической зоны истребителями МиГ-31БМ. Также самолеты применялись во время маневров "Восток-2018". По результатам учений было принято решение организовать с этого года постоянное патрулирование Арктики этими истребителями — для этого и создаются новые авиационные части.

Новое соединение получит номер легендарной части — 865-го истребительного полка. На сленге военных МиГ-31 называется "боевой воздушный корабль". Его взлетная масса составляет более 45 т. А по авиационной классификации летательный аппарат массой более 20 т называется воздушным кораблем.

Вероятно, в Камчатском крае будет возрожден 865-й истребительный полк, который имеет богатую историю, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

–– Эта авиачасть традиционно дислоцировалась на востоке страны и выполняла задачи по прикрытию Севера и Тихоокеанского региона, — рассказал Дмитрий Болтенков. — В 2010 году полк был расформирован. Одна из его эскадрилий МиГ-31 вошла в состав 317-го отдельного смешанного авиаполка, туда же были переданы все регалии этой авиачасти. Теперь эта эскадрилья станет основой возрожденного полка.

865-й полк награжден орденом Трудового Красного Знамени — это единственный случай в истории, когда боевая авиационная часть получила в награду мирный орден. Его вручили за участие в ликвидации последствий наводнения в районе Благовещенска, добавил эксперт.

МиГи-31 традиционно размещали на Севере и на Камчатке. На том же аэродроме Елизово раньше был полк, вооруженный этой машиной, пояснил "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

— Достоинства МиГ-31БМ в том, что они могут контролировать огромное пространство за счет большой скорости, мощных радаров и дальнобойных ракет. Это позволяет полностью прикрыть всё восточное побережье и границу с США, — пояснил Антон Лавров. — Истребитель выполняет роль эффективного перехватчика в отдаленном районе страны — в этом отношении он лучше, чем обычные истребители. Причем большое количество самолетов этого типа находится на хранении, и при необходимости количество авиационных частей можно будет увеличить.

— Полку могут быть поручены задачи по сопровождению российских стратегических бомбардировщиков, — отметил Дмитрий Болтенков. — Дополнительно они смогут выполнять задачи по прикрытию камчатской группировки флота подводных лодок. Также их можно использовать в качестве мощной ударной силы в Тихом океане.

МиГ-31БМ выбран носителем уникального российского оружия — высокоточной гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал". Работа по модернизации самолета шла параллельно с разработкой этого комплекса. С появлением "Кинжала" перехватчик получил новую для себя роль ударного самолета. МиГ-31 поднимает ракеты на высоту до 25 км и разгоняет до скорости 3 тыс. км/ч, дальше ракета начинает свое автономное движение. С помощью "Кинжала" к цели на расстояние до 2 тыс. км доставляются ядерные и обычные боезаряды. Таким образом, самолет способен нанести удар по силам противника, не заходя в зону, защищенную его системой ПВО-ПРО.

В этом году Минобороны также создаст часть в Мурманской области на аэродроме Мончегорск, где будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31. В дальнейшем на их базе планируется сформировать полноценный авиаполк.