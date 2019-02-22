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22.02.2019
Военное обозрение

В США рассказали о модификациях для новых авианосцев класса Gerald R.Ford

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ВМС США занимаются созданием "модификаций", предназначенных для увеличения боевых возможностей двух новых авианосцев класса Gerald R.Ford, а также для улучшения совместимости авианосцев с истребителем F-35C и дроном-заправщиком MQ-25. Причем не потребуется вносить никаких изменений в их конструкцию.

Источник изображения: Пресс-служба ВМС США

Данная инициатива является частью стратегии ВМС по развитию оборонительных и наступательных систем вооружения для авианосцев класса Gerald R.Ford. Пока в рамках стратегии принято решение об установке на два новых авианосца систем противоторпедной защиты, ракет-перехватчиков и платформ, совместимых с истребителем F-35C и дроном-заправщиком MQ-25.

Кроме этого, стратегия ВМС предполагает развитие цифровых технологий судостроения. "Интегрированное цифровое кораблестроение – это ключ к достижению продуктивности и эффективности. Мы вкладываемся в эту сферу, чтобы оптимизировать и сократить стоимость производства атомных авианосцев класса Ford", - сказал представитель командования военно-морских систем США Уильям Коуч.

Интеграция авианосцев с этими платформами обладает многими преимуществами и позволит ВМС лучше адаптировать авианосцы к боевым условиям. К примеру, их совместимость с истребителями F-35C откроет новые возможности для авианосного авиакрыла, в том числе в области разведывательной деятельности. Новый сенсор и новые технологии целеуказания значительно увеличат дальность атак, а стелс-технологии позволят истребителю атаковать даже в обстановке с повышенной степенью угрозы, например, в районах расположения систем противовоздушной обороны. По всем оценкам, применение F-35C изменит парадигму применения авиации с авианосца. По крайней мере, именно так всё преподносят в ВМС США.

Эти улучшения будут происходить одновременно с введением в эксплуатацию дрона-дозаправщика MQ-25, который должен удвоить радиус атаки истребителей с авианосца.

Возможность дозаправки истребителей в воздухе увеличивает боевой потенциал авианосца, позволяя ему оставаться на безопасном расстоянии. На данный момент боевой радиус F-18 и F-35 равен 300-400 милям (480-650км). После прохождения этого расстояния самолет вынужден возвращаться на авианосец для заправки топливом. Теперь же предполагается, что самолеты смогут пройти большее расстояние, проводить атаку в течение более длительного времени и поражать цели издалека.

Подготовлено автором Телеграм-канала

"Брюссельский стукач"

20.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
F-35
F-35C
MQ-25 Stingray
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
ОБСЕ
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