Российская концепция исключает превентивный ядерный удар, напомнил Путин
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени.
"Оборонная" часть послания Федеральному собранию, с которым Путин выступил в среду, имела математический уклон: российский лидер предложил тем силам в США, кто одержим идеей своего превосходства над всем остальным миром, посчитать дальность и скорость перспективных российских систем оружия, которые Россия вынуждена будет создать в ответ на угрозы своей безопасности, которые возникнут при выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Математическая задача для США от Путина pic.twitter.com/C3B0kjXak7
- Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 февраля 2019 г.
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