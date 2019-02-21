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21.02.2019
РИА Новости

Российская концепция исключает превентивный ядерный удар, напомнил Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © Михаил Климентьев

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия, она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", - сказал Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени.

"А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что считать-то вы умеете? Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения", - сказал президент.

"Оборонная" часть послания Федеральному собранию, с которым Путин выступил в среду, имела математический уклон: российский лидер предложил тем силам в США, кто одержим идеей своего превосходства над всем остальным миром, посчитать дальность и скорость перспективных российских систем оружия, которые Россия вынуждена будет создать в ответ на угрозы своей безопасности, которые возникнут при выходе Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).


20.02.2019
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Россия
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Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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