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21.02.2019
РИА Новости

Путин заявил о возможности размещать носители в нейтральных водах

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Скорость перспективных российских вооружений такова, что позволяет размещать их носители в нейтральных водах, нет необходимости в их базировании вблизи берегов того или иного государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с представителями российских информагентств и печатных СМИ Путин напомнил о том, что, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил американским партнерам посчитать скорость перспективных комплексов России, дальность их возможного применения.

"Но есть еще один параметр, специалисты должны это понять. Я не сказал, но могу вам сказать здесь впервые. Они должны посмотреть, где будут находиться носители, я же сказал, что это морские носители - подводные лодки или надводные корабли. И их можно поставить при таких скоростях и при такой дальности - нет необходимости их ставить в территориальных водах, или даже в особой экономической зоне определенного государства - в нейтральных водах, просто в океане", - сказал Путин.

"Этого никто не запрещает - двигаться там военным кораблям и подводным лодкам", - добавил президент.

Кроме того, президент напомнил, что скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон", о разработке которой он рассказал в среду, составит около девяти махов - "это 1000 с лишним километров". При этом, в соответствии с морским правом, отметил Путин, особая экономическая зона составляет 400 километров (400 миль).

"Посчитайте, как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена. Вот и все. И сравните: 10-12 минут подлетного времени до Москвы, и сколько будет до центров принятия решений, которые создают для нас определенную угрозу", - сказал президент.

Он подчеркнул, что "это будет не в их пользу". "Во всяком случае, сегодня. Вот именно это я и имел в виду. Пусть посчитают", - сказал он.

На уточнение о том, что скорость полета, к примеру, до Грузии и Украины еще меньше, Путин снова заметил: "Так вы посчитайте, считать-то умеете, 9 махов, столько-то километров. Сколько это будет минут? Это все просто, как апельсин", - сказал президент. Он добавил: "И Грузия, и Украина большой выигрыш им не даст. Это все будет соответствовать по уровню угрозы, создаваемой для нас".

20.02.2019
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