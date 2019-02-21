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21.02.2019
Военное обозрение

В Индии назвали главные причины частых крушений самолётов

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Военная авиация по своей сути является очень рискованной, особенно когда самолеты и вертолеты эксплуатируются на пределе возможностей и в тяжелых условиях. Даже если учесть этот факт, уровень крушений в индийских ВВС остается неприемлемо высоким: за последние 23 дня разбились три истребителя и два реактивных тренировочных самолета Hawk.

Источник изображения: ВВС Индии

Причиной высокого уровня крушений в ВВС Индии можно назвать совокупность факторов: устаревшая техника, плохое обслуживание, низкий уровень подготовки пилотов, недостаточное количество тренажеров и тренировочных самолетов и вертолетов. Причём такой вывод делают индийские СМИ.

Вооруженные силы Индии могут утверждать, что с 70-х годов, когда количество крушений было около 30 машин в год, показатель заметно снизился. Однако за период с 2015-2016 годов разбились более 40 самолетов и вертолетов, в результате чего погибли почти 50 человек. Такие показатели значительно ниже, чем раньше, но все еще остаются высокими.

На вооружении ВВС Индии на данный момент находится почти 31 эскадрилья истребителей, из них 6 - эскадрильи самолетов МиГ-21 и МиГ-27, от которых стоило избавиться еще 10 лет назад, как пишут индийские СМИ. Кроме того, Индия уже давно пытается вывести из эксплуатации свои старые однодвигательные вертолеты, но пока безрезультатно.

Также важным вопросом для индийских ВВС остаются молодые квалифицированные пилоты и техники, которые должны получать, но не получают адекватную подготовку и наставничество. Так, в марте 2014 года разбился новый самолет C-130J "Super Hercules", в результате чего погибли 5 человек; причиной крушения назвали недостаточный опыт и подготовку экипажа. Кроме того, причиной столкновения двух тренировочных самолетов Hawk 19 февраля может быть ошибка пилота.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Индия
Продукция
C-130
МиГ-21
МиГ-27
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