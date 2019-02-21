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21.02.2019
Интерфакс-АВН

Путин: Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной сети, поэтому Рунету нужна независимость

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Кибербезопасность. Архивное фото
Кибербезопасность. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Угроза отключения России от мировой сети Интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал В.Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Ущерб будет как экономический, так и политический, а также пострадают интересы спецслужб, считает глава государства.

"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - сказал В.Путин.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
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