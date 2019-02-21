"Хвост вертит собакой". Мнение о заявлении в Эстонии про подготовку к войне
Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил чиновник Минобороны этой страны. Эксперт Александр Гущин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что стоит за этим заявлением.
Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.
"Реальные оборонные инвестиции и реорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне. То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, это <...> подготовка к войне", – сказал он.
По мнению Сальма, важно получить "как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи" от каждого инвестированного в оборону цента.
С кем именно планирует воевать республика, он не уточнил.
Доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о высказывании чиновника Минобороны Эстонии.
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