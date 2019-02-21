"Хвост вертит собакой". Мнение о заявлении в Эстонии про подготовку к войне

Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил чиновник Минобороны этой страны. Эксперт Александр Гущин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что стоит за этим заявлением.

Судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon.

"Реальные оборонные инвестиции и реорганизация Сил обороны показывают, что мы сегодня фактически готовимся к войне. То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, это <...> подготовка к войне", – сказал он.

По мнению Сальма, важно получить "как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи" от каждого инвестированного в оборону цента.

С кем именно планирует воевать республика, он не уточнил.

Доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о высказывании чиновника Минобороны Эстонии.

"Речь идет о сохранении прежней тенденции строгого следования этих (прибалтийских, – ред.) государств в русле американской внешней политики, а также о стремлении этих стран выглядеть в качестве "форпоста против России". В то же время уже в какой-то степени получается, что "хвост вертит собакой". С одной стороны, США контролируют общую ситуацию, и эти страны нужны им как средство для "сдерживания России" и как инструмент американского влияния в ЕС. А с другой стороны, под свое географическое положение и под риторику о противостоянии с Россией эти страны могут в определенной мере влиять на американскую внешнюю политику и срывать даже намеки на потенциальный диалог", – сказал Александр Гущин.