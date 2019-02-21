Словакия согласилась продлить соглашение о сотрудничестве с РСК МиГ

ПРАГА, 20 фев – РИА Новости. Самолеты МиГ-29 советского производства будут охранять воздушный простор Словакии до тех пор, пока из США не поставят истребители F-16 новейшей модификации, решение об этом в среду приняло правительство страны.

"Правительство республики согласилось с предложением минобороны о продлении соглашения с российской компанией РСК МиГ о сервисном обслуживании находящихся на вооружении в ВВС республики истребителей МиГ-29", - сообщила пресс-служба правительства.

Договор о поставке в республику истребителей F-16 Block 70/72 подписали 12 декабря 2018 года глава минобороны Словакии Петер Гайдош и вице-президент американской компании Lockheed Martin Ана Вугофски.

Мы завершили процедуру оформления закупки новых истребителей. Словакия закончит охрану своего воздушного простора самолетами МиГ-29 и закупит самолеты F-16, самую современную их версию. Подписаны документы, на основе которых минобороны получит 12 одноместных и два двухместных самолета, последние будут использоваться для обучения", — заявил после подписания договора премьер Петер Пеллегрини. По его словам, речь идет об инвестиции размером в общей сложности более 1,6 миллиарда евро.

До 2022 года Словакия получит от американского производителя первые 4 истребителя, а в 2023 году — остальные 10 авиамашин. Для обслуживания новых самолетов в США пройдут соответствующую подготовку пилоты и другие военнослужащие. В соглашение входит также сервис истребителей и возможность их рекламации в течение двух лет после получения.

Также правительство Словакии одобрило в среду предложение минобороны об объявлении тендера на закупку бронетранспортеров с шасси 4х4 на общую сумму 782 миллиона евро.

"На закупку бронетранспортеров с шасси 4х4 минобороны рассчитывает истратить 782 миллиона евро, причем в эту сумму входят логистическая поддержка, обучение экипажей и снаряжение. Необходимым условием будущего контракта является изготовление или использование закупаемых БМП в государствах, являющихся членами НАТО или Евросоюза", - говорится в сообщении.

Предполагается, что первые из закупаемых БМП поступят на вооружение словацкой армии в 2020 году, а последние – в 2029 году.

Ранее минобороны Словакии сообщало, что помимо БМП с шасси 4х4 будут закупаться также более крупные БМП с шасси 8х8, а общая стоимость БМП обоих типов составит около 1,2 миллиарда евро.