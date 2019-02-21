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21.02.2019
Известия.ru

В российских Вооруженных силах появились антидронные отряды

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Первые мобильные подразделения радиотехнических войск России, получившие на вооружение РЛС "Каста 2-2" и автоматизированную систему управления (АСУ) ПВО, были сформированы на юге России и заступили на дежурство в составе 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО, рассказали "Известиям" в Министерстве обороны.

Предполагается, что мобильные отряды будут использовать новую тактику борьбы с низколетящими объектами, которая была разработана в Сирии.

В арабской республике военным специалистам удалось выяснить, что крылатые ракеты и беспилотники, используя особенности ландшафта, могут обойти стационарные и малоподвижные радиолокационные станции (РЛС).

Чтобы избежать этой уязвимости было принято решение о создании мобильных отрядов, которые могут на нескольких машинах совершить марш на сотни километров, оперативно выявить и уничтожить воздушный объект.

РЛС "Каста 2-2", которыми оснащаются подразделения, предназначены для наблюдения за воздушными объектами, которые передвигаются на предельно малых высотах. Станции могут надежно работать даже при создании искусственных помех со стороны противника.

Полную версию материала читайте в свежем номере "Известий" от 21 февраля. 

 

20.02.2019
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Каста-2
Компании
Минoбороны РФ
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БПЛА
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