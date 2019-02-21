Войти
21.02.2019
Известия.ru

В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников

471
1
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Ints Kalnins

В НАТО посчитали неприемлемым обещание президента России Владимира Путина нацелить ракеты на страны альянса в случае размещения американского вооружения в Европе. Об этом в среду, 20 февраля, заявил агентству "РИА Новости" заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.

"Мы приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — сказал он, добавив, что НАТО не хочет очередной гонки вооружений.

Казалет напомнил, что Россию неоднократно призывали уничтожить ракеты средней дальности. По его словам, альянс ведет оценку последствий нарушения РФ договора о РСМД. "Любой ответ будет единым и взвешенным, и НАТО не намерено развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе", — заключил он.

Представитель альянса также ответил на претензии России к противоракетной обороне НАТО, объяснив, что она носит исключительно оборонительный характер, а наземные объекты Aegis Ashore в Румынии и Польше не нарушают ДРСМД.

Ранее 20 февраля Путин заявил, что в случае размещения в Европе американских ракет, нарушающих пункты ДРСМД, Россия развернет виды вооружений, которые смогут поразить центры принятия решений.

На сегодняшний день США уже разместили в Румынии и Польше пусковые установки Aegis Ashore, которые могут запускать "Томагавки", а это угрожает безопасности России и всего мира, добавил российский лидер.

1 февраля Трамп заявил о приостановке Вашингтоном выполнения обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля. Соединенные Штаты объявили, что перестанут быть участником соглашения через полгода, если Москва не вернется к выполнению своих обязательств. На следующий день президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре в ответ на аналогичные действия американской стороны.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

 

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
04.02.2019
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
01.02.2019
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
19.12.2017
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
1 комментарий
№1
21.02.2019 07:27
Давайте разместим на объектах в Румынии и Польше постоянных наблюдателей из России, наделённых правом беспрепятственного контроля пусковых установок и складов хранения боезапаса.
Что на это скажет НАТО?
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России