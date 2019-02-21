Египет планирует создать собственную группировку из российских спутников

Власти Египта планируют купить у Российской Федерации несколько спутников, для создания египетской спутниковой группировки.

Об этом заявил в интервью РИА Новости консультант "Роскосмоса" в Египте Хусейн Шафии.

21 февраля с космодрома "Байконур" должен быть запущен спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который также создавался для Египта в России. Запуск намечен на 19:47 по московскому времени.

По словам Шафии, который также является президентом российско-египетского фонда культуры и науки, после запуска египетская сторона хотела бы обсудить с Россией закупку других спутников для создания собственной спутниковой группировки.

"Один спутник не удовлетворяет полностью потребности Египта. У любого современного государства должна быть группа спутников, которые обеспечивают круглосуточное наблюдение за тем, что происходит в стране", - подчеркнул Шафии.