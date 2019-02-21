Войти
21.02.2019
Военно-промышленный курьер

Египет планирует создать собственную группировку из российских спутников

Разделы: Космонавтика
377
0
0
Спутник "EgyptSat-2"
Космический аппарат "EgyptSat-2".
Источник изображения: zonatex.ru

Власти Египта планируют купить у Российской Федерации несколько спутников, для создания египетской спутниковой группировки.

Об этом заявил в интервью РИА Новости консультант "Роскосмоса" в Египте Хусейн Шафии.

21 февраля с космодрома "Байконур" должен быть запущен спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который также создавался для Египта в России. Запуск намечен на 19:47 по московскому времени.

По словам Шафии, который также является президентом российско-египетского фонда культуры и науки, после запуска египетская сторона хотела бы обсудить с Россией закупку других спутников для создания собственной спутниковой группировки.

"Один спутник не удовлетворяет полностью потребности Египта. У любого современного государства должна быть группа спутников, которые обеспечивают круглосуточное наблюдение за тем, что происходит в стране", - подчеркнул Шафии.

20.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Похожие новости
18.02.2019
Спутник Egyptsat-A запустят с Байконура в конце февраля
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2016
"Энергия" построит Египту новый спутник взамен утраченного
15.03.2016
Россия и Египет не договорились о причинах утраты спутника
18.04.2014
РН «Союз-У» успешно вывела на орбиту египетский спутник
07.08.2008
Запуск ракеты с "Теосом" в Ясном отложили
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 09:33
  • 91
Apple and IBM CEOs join Trump's advisory board to make sure AI doesn't kill jobs
  • 21.02 08:44
  • 1
В ФСВТС подтвердили информацию о планах Индии по покупке МиГ-29
  • 21.02 08:41
  • 2
Концепт китайского высокоскоростного поезда для России
  • 21.02 08:40
  • 1
Сергей Шойгу: новое российское оружие позволит гарантировать безопасность страны без увеличения расходов
  • 21.02 08:11
  • 10
"Крылатая пехота" становится мобильнее
  • 21.02 07:27
  • 1
В НАТО назвали неприемлемыми угрозы России в адрес союзников
  • 21.02 07:19
  • 18
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 21.02 07:09
  • 2
Флот получит на два-три года ранее сроков, установленных ГПВ, семь многоцелевых подводных лодок
  • 21.02 06:39
  • 86
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 21.02 05:34
  • 28
Отечественная микроэлектроника получит дополнительную поддержку - Медведев
  • 21.02 05:03
  • 27
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 20.02 23:30
  • 2
Гид по самым секретным подводным роботам России
  • 20.02 22:27
  • 3
Секретные базы ПРО на Тайване разглядели со спутников
  • 20.02 21:50
  • 1
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
  • 20.02 20:07
  • 184
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России