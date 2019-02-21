"Взрывоопасный момент": эсминец ВМС США вошел в Черное море

Зачем эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец Военно-морских сил США "Дональд Кук" второй раз с начала 2019 года вошел в акваторию Черного моря. За ним непрерывно следят корабли российского флота. Американские военные объяснили появление корабля совместной с союзниками операцией "по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности". В Совфеде РФ действия ВМС США назвали провокацией.

Эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук" второй раз с начала года зашел на территорию Черного моря. Фотографии корабля опубликованы агентством Reuters. На них видно, как он проходит через пролив Босфор, а затем попадает в Черное море.

Военный корабль заплыл в черноморскую акваторию 19 февраля в 17.00, сообщили в национальном центре управления обороной Российской Федерации. Там отметили, что к эсминцу были направлены корабли Черноморского флота ВМС России. "Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении ведомства.

По данным "Российской газеты", в ВМС США появление вооруженного корабля объяснили совместной с союзниками операцией "по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности".

В соответствии с международной конвенцией Монтре, эсминец не может находиться в Черном море более 21 дня.

Как сообщили в военно-морских силах ВС Украины, 25 февраля "Дональд Кук" прибудет в порт Одессы.

В России появление американского эсминца на черноморской территории считают нежелательным. "Дональду Куку, как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня - в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью", - написал на своей странице в фейсбуке член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он отметил, что "нужно быть откровенным провокатором", чтобы направлять свои корабли в Черное море "в такой взрывоопасный момент". Российские военные, подчеркнул сенатор, будут действовать по обстановке.

Причин захода в Черное море у эсминца ВМС США несколько, но основная - предвыборная кампания на Украине.

Такое мнение выразил полковник в отставке Александр Жилин. "Думаю, что это связано с тем, что на Украине идет активная предвыборная кампания, ставка сделана на [Петра] Порошенко, поэтому будут накручивать эти антироссийские страсти. Вся предвыборная кампания на Украине строится на русофобии. Для этого нужны ужастики, нужно пугать народ", - пояснил он в эфире радио "Sputnik".

Военный корабль также мог приблизиться к российской территории в разведывательных целях, продолжает экс-полковник. В том числе для проведения военно-технической разведки. "То, что наши военные суда сопровождают американский корабль, свидетельствует о том, что у нас настрой серьезный, мы стараемся все это контролировать. Я думаю, что позицию надо ужесточать, потому что Черное море - это не проходной двор", - заключил военный эксперт.

В предыдущий раз "Дональд Кук" заходил в Черное море 19 января. "[Корабль] начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января для проведения в Черном море операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности", - пояснили тогда в ВМС США.

Военный миноносец направлялся в порт Батуми для совместных учений со Службой береговой охраны Грузии. По мнению капитана корабля Мэттью Пауэла, прибытие эсминца должно было продемонстрировать оперативную совместимость Военно-морских сил в достижении целей по обеспечению безопасности в регионе.

Через девять дней корабль покинул черноморскую акваторию.

Известно, что эскадренный миноносец "Дональд Кук", вооруженный крылатыми ракетами "Томагавк", был введен в эксплуатацию 21 августа 1998 года. На его борту располагаются от 56 до 96 управляемых ракет этого типа, которые могут нести ядерные заряды. В 2003 году корабль участвовал во вторжении в Ирак.

В Черное море эсминец заплывал также в апреле и декабре 2014 года. Весной он проводил совместные маневры с румынскими ВМС, а зимой побывал в портах Румынии, Болгарии и Украины. В 2016 году "Дональд Кук" посетил третий по величине город Литвы Клайпеду. В феврале 2019 года корабль участвовал в совместных учениях с французским и испанскими флотами.

Ангелина Мильченко