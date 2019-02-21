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21.02.2019
Военное обозрение

В НАТО прокомментировали послание Путина Федеральному Собранию

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Североатлантический альянс выпустил официальное заявление в ответ на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в котором говорится, что НАТО приняла к сведению послание Путина и считает заявления России с угрозами в адрес союзников неприемлемыми. Об этом заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, передает РИА Новости.

Источник изображения: Kremlin.ru

Заместитель официального представителя НАТО заявил, что в альянсе приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля.

Считаем заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемыми. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности

- заявил Казалет, добавив, что НАТО "не хочет новой гонки вооружений".

Согласно сделанному заявлению, "союзники по НАТО неоднократно призывали Россию к уничтожению ракет средней дальности, которые нарушают ДРСМД" (ракеты 9М729). Альянс также ведет постоянную оценку последствий "нарушения Россией" договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Генеральный секретарь НАТО ранее ясно дал понять, любой ответ на нарушение Россией ДРСМД будет единым и взвешенным, и НАТО не намерена развертывать новое наземное ядерное оружие в Европе

- добавил Казалет.

Тем временем в Германии заявили о требованиях к Москве по уничтожению "подозрительных" ракет. Это требование прозвучало из уст заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, заявил, что США уже давно нарушают ДРСМД, размещая системы ПРО в Европе и запуская ракеты-мишени, по всем параметрам подходящие под ограничение договора как ракеты средней дальности.

Вашингтон сначала сам нарушает, а потом ищет оправдание и назначает виновных. Затем США мобилизуют своих сателлитов, которые американцам подхрюкивают

- заявил российский лидер.

20.02.2019
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