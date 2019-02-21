Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии

В Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии. Он упомянул гиперзвуковой планирующий блок "Авангард", подводный беспилотник "Посейдон", межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", лазерный комплекс "Пересвет", а также гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон". Безопасность РФ, подчеркнул президент, "будет надежно и безусловно обеспечена".

"РГ" попросила военных прокомментировать заявления главы государства о новинках российской "оборонки".

Ракетный комплекс "Авангард"

Владимир Захаров, ведущий научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-лейтенанта запаса, доктор военных наук:

- В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается работа по подготовке к заступлению на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного ракетным комплексом "Авангард".

В Домбаровском соединении РВСН выполняются мероприятия по подготовке инфраструктуры для развертывания этого ракетного комплекса. К настоящему времени завершена геодезическая подготовка позиционного района. Идет строительство боевых стартовых позиций, обеспечивающих эксплуатацию и боевое применение комплекса. Организована подготовка личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

Выполнение этих мероприятий позволит заступить на боевое дежурство первому ракетному полку, вооруженному ракетным комплексом "Авангард" в 2019 году. Таким образом, уже в этом году в группировке РВСН появится ракетный комплекс, оснащенный планирующим крылатым блоком, способным поражать цель с гиперзвуковой скоростью не по баллистике, а по траектории, проходящей в плотных слоях атмосферы.

Создаваемая США противоракетная оборона бессильна против маневренных возможностей комплекса "Авангард". Это связано с тем, что при движении к цели крылатый блок совершает управляемое маневрирование, как боковое, так и по высоте. Тем самым обеспечивается непредсказуемость его полета для любых средств противоракетной обороны. Система управления блока позволяет ему обходить зоны действия средств обнаружения и перехвата.

Океанская многоцелевая система "Посейдон"

Всеволод Хмыров, контр-адмирал в отставке, Герой Российской Федерации, кандидат технических наук:

- Морская система "Посейдон" это, прежде всего, ассиметричное и высокоэффективное оружие противодействия развернутым в передовых зонах ударным группировкам ВМС США. "Посейдон" позволит "обесценить" все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и, прежде всего, морской ее компоненты.

Данная система малоразмерная и роботизированная. С учетом специфики применения и заложенных характеристик беспилотные подводные аппараты "Посейдона" крайне сложно обнаружить и тем более перехватить. При этом самое главное, что "Посейдон" в сотни раз дешевле как разворачиваемой США системы противоракетной обороны, так и американских авианесущих ударных группировок, для которых он также будет представлять серьезную угрозу.

Следует отметить абсолютно грамотную последовательность успешной отработки системы "Посейдон". Это проведение полного цикла стендовых испытаний, включая испытания уникальной ядерной силовой установки. После этого всесторонние морские полигонные испытания, которые, как отметил Владимир Путин, подтвердили заложенные в систему "Посейдон" тактико-технические характеристики. Все это позволяет в короткие сроки приступить к полноценному завершающему этапу - испытаниям подводного беспилотного аппарата вместе с его носителем".

Стратегический ракетный комплекс "Сармат"

Олег Усатенко, старший научный сотрудник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор запаса, кандидат военных наук:

- Создание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования "Сармат" является одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил в рамках государственной программы вооружения на 2018-2027 годы.

В прошлом году успешно завершен цикл бросковых испытаний, в ходе которых выполнено более 50 задач. Подтверждена правильность принятых конструктивных решений, заложенных в разрабатываемый комплекс. К настоящему времени успешно завершены стендовые испытания ракетных двигателей. Проводится экспериментальная отработка боевой ступени разведения.

Предприятия промышленности, задействованные в создании уникального ракетного комплекса, осуществили переоснащение производственной базы и нарастили ее мощности. Инженерно-технический персонал прошел обучение и подготовлен к началу эксплуатации высокотехнологичного оборудования. Идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет. Завершается дооборудование инфраструктуры экспериментальной базы на космодроме Плесецк для проведения государственных летных испытаний ракетного комплекса "Сармат".

Отечественный опыт создания межконтинентальных баллистических ракет, накопленный технологический и научный потенциал промышленности не вызывают сомнения в том, что создание "Сармата" будет завершено в установленные сроки. При этом для снижения затрат на его развертывание предусматривается использование инфраструктуры уже существующих ракетных соединений.

Таким образом, реализация намеченных планов по созданию ракетного комплекса "Сармат", способного преодолевать любые современные и перспективные системы ПРО, позволит придать существующей группировке РВСН новые возможности по ядерному сдерживанию в любых условиях развития военно-политической обстановки.

Лазерный комплекс "Пересвет"

Как сообщили корреспонденту "РГ" в военном ведомстве, все поступившие в войска лазерные комплексы "Пересвет" развернуты в установленных местах дислокации. Они являются качественно новым, наукоемким образцом современного вооружения.

Для подготовки к заступлению комплексов "Пересвет" на боевое дежурство в течение 2018 года была подготовлена необходимая инфраструктура, возведены специальные сооружения под размещаемую технику и дежурные смены. Личный состав подразделений, оснащаемых новейшим лазерным комплексом, прошел переподготовку и в настоящее время совершенствует свои знания и навыки на занятиях по специальной, технической и тактической подготовке в местах постоянной дислокации.

С 1 декабря 2018 года лазерные комплексы "Пересвет" несут опытно-боевое дежурство.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал"

По данным Минобороны, авиационная эскадрилья, оснащенная этими гиперзвуковыми ракетными комплексами, несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе с 1 декабря 2017 года. С апреля 2018-го самолеты МиГ-31 с комплексами "Кинжал" осуществляют регулярные полеты над акваториями Черного и Каспийского морей. Они выполняют задачи в том числе с оперативных аэродромов и с дозаправкой топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность их применения почти в два раза.

В течение 2018 года для подтверждения точностных характеристик были выполнены практические пуски ракет в сложных метеорологических условиях по целям, расположенным на различных полигонах. Ракеты, пролетев более одной тысячи километров, поразили все цели, имевшие размер, сравнимый с легковым автомобилем.

Также в прошлом году экипажи МиГ-31 с комплексом "Кинжал" успешно отработали практические действия по поражению наземных и морских целей совместно с дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации.

В этом году полеты для тренировки летного состава, а также совершенствования приемов и способов применения комплекса "Кинжал" в различных условиях обстановки будут продолжены.

Юрий Гаврилов