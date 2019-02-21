Подводный флот Индии сэкономил благодаря русскому ремонту и логистике

Военно-морскому флоту Индии удалось серьезно сэкономить благодаря своевременному ремонту подводной лодки и оптимизации логистики ее возвращения домой. ВМС сообщили, что благодаря "русскому ремонту, грамотно проложенному маршруту, распределению человеко-часов, количеству заходов в порты и своевременному отплытию субмарины Sindhukesari" страна смогла сберечь 28 миллионов долларов – почти 16% от стоимости работ. Индусы собираются использовать полученный опыт логистической оптимизации во всех подобных проектах.

Источник изображения: ВМС Индии

Sindhukesari относится к классу дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ. Она была заказана Индией в 1985-м, сошла со стапелей 29 октября 1988-го года и в 1989-м вошла в состав индийского флота.

Последние 27 месяцев субмарина проходила модернизацию и ремонт на заводе "Звездочка". Как ожидается, эта, уже вторая проведенная на российском заводе, модернизация поможет продлить срок службы подводного корабля до 35 лет.

В Северодвинск лодка прибыла не своим ходом: ее доставила туда тяжелая баржа. Впервые индусы проявили интерес к повторным работам на лодке в 2013-м году, контракт был подписан двумя годами позже.

Всего в рамках проекта по модернизации подводного флота Северодвинское предприятие совместно со своим индийским партнером должно провести ремонт 4-х лодок этого класса. Всего же подводный флот Индии насчитывает 9 субмарин проекта 877ЭКМ, десятая была утеряна в 2013-м году в результате взрыва и пожара в порту Мумбаи.

Индийские ВМС испытывают серьезные проблемы с устареванием находящихся в строю подводных кораблей. Причиной стал семнадцатилетний перерыв в закупках: после поставки в 2000-м году последней лодки проекта 877ЭКМ индийский глубоководный флот не обновлялся.

Проблема начала решаться лишь относительно недавно, после принятия в строй первой из шести субмарин типа "Скорпен". Новейшая дизель-электрическая лодка постройки Франции поставляется только на экспорт, в самой республике на вооружении состоят лишь атомные подводные корабли.

Субмарины строятся по лицензии компанией Mazagon Docks Limited в Мумбаи. Изначально лодка должна была поступить в распоряжение ВМФ в 2012-м году, однако спуск со стапелей задержался на три года, а в распоряжение флота она поступила лишь в декабре 2017-го. Поставка остальных субмарин этого проекта также задерживается.

Всего же в рамках "проекта 75" Индия собирается получить 24 новых подводных лодки, что позволит ей радикально обновить свой флот. В ближайшее время ожидается новый тендер стоимостью 8,1 миллиарда долларов.

Российский "Амур 1650" (он же "проект 677", эволюция 877) будет конкурировать в новом конкурсе со шведским проектом A26, немецким Type 214 и улучшенной версией Scorpene. Благодаря высокочувствительной антенне гидроакустического комплекса "Амур" способен пеленговать особо малошумные цели. Вооружение включает в себя как торпедные аппараты, так и ракетный комплекс Club-S, возможна установка ВНЭУ, продлевающей подводное плавание до 20 суток.