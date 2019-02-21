"Циркон" станет одним из важнейших орудий сдерживания - Бондарев

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Гиперзвуковая ракета "Циркон" станет одним из основных орудий сдерживания потенциальных противников России, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Вот "Циркон" в арсенале и станет одним из важнейших орудий сдерживания. Эта гиперзвуковая ракета обладает высокой точностью, манёвренностью, летает на неуловимых даже для высокочувствительных радаров высотах и скоростях. Даже современные средства ПВО, стоящие на вооружении прогрессивных стран, не способны распознать её и поразить", - сказал В.Бондарев журналистам в среду, комментируя послание президента РФ Федеральному Собранию.

По словам сенатора, "Циркон" является перспективным, новейшим оружием, аналогов которого в мире нет. "Гиперзвуковое оружие по масштабу нанесения урона противнику сопоставимо с ядерным, но не засоряет экологию, не вредит мирным жителям, уничтожает строго заданные цели, не вовлекая в орбиту своего разрушительного влияния целые города, страны, народы", - отметил В.Бондарев.